Motorizado falleció al chocar contra un brocal

La ola de accidentes viales se mantiene en la región, luego de que en la noche de este lunes falleciera un joven de 27 años de edad, al chocar la motocicleta que conducía contra un brocal en el sector San Rafael de Maracay, estado Aragua.

El siniestro ocurrió en la calle Constitución

De acuerdo con fuentes oficiales, el fallecido fue identificado como Gleison José Marín Montero, y el hecho ocurrió aproximadamente entre las 6:00 pm y 7:00 pm, específicamente en la calle Constitución.

Se conoció que el motorizado vivía en el sector San Rafael desde hace muchos años. Sin embargo, la tarde de este lunes cuando iba transitando por la calle Constitución, Gleison José perdió el control de su motocicleta, presuntamente debido a un desperfecto mecánico, y terminó impactando contra el brocal frente a un taller mecánico.

Los vecinos del sector ayudaron al joven y notificaron a las autoridades sobre el accidente, acercándose comisiones de prevención y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), adscritos a la Dirección de Tránsito Terrestre para atender el caso.

Se dijo que los paramédicos trasladaron de urgencia a Marín Montero hacia la sala de emergencia del Hospital de Los Samanes, donde recibió la atención médica adecuada.

Lamentablemente, el motorizado falleció aproximadamente a las 8:30 pm de este lunes, debido a las graves lesiones sufridas en la cabeza.

Los familiares desconocen con exactitud qué le ocurrió a Gleison José, dejando las investigaciones en manos de los funcionarios de tránsito terrestre.

También te puede interesar: DAET abatió a peligroso delincuente en Múcura

El cadáver de Marín Montero fue trasladado a la morgue del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) Caña de Azúcar, donde recibió atención adecuada.

Con el deceso del motorizado ahora son cuatro las personas que han fallecido por hechos viales en las últimas 96 horas, por lo que reiteramos el llamado a la precaución a la hora de conducir por las distintas calles del estado Aragua.

LINO HIDALGO | elsiglo

AC