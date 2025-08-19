Incendio de gran magnitud consumió tres empresas en Carabobo

Al menos tres empresas, dos de ellas de almacenamiento de productos químicos, se vieron afectadas por un voraz incendio que se registró en horas de la tarde de este martes en la zona industrial del municipio Los Guayos, estado Carabobo.

El incendio causó pánico en la zona industrial de Los Guayos

Según la información preliminar, el suceso comenzó aproximadamente a las 2:00 pm. Se presume que se inició en la empresa donde se fabrican Petrocasas, pero dicha información no ha sido confirmada.

A través de las redes sociales se difundieron varios videos que documentan el siniestro, viéndose una extensa columna de humo.

En uno de los audiovisuales se vio como la gente huía del sitio, al ver que las llamas iban avanzando hacia otros galpones.

Inmediatamente una comisión mixta conformada por Bomberos del estado Carabobo y de otros municipios de la entidad (Los Guayos, Mariara, San Joaquín y Valencia), para combatir esta emergencia.

También te puede interesar: Motorizado falleció al chocar contra un brocal

Asimismo, contaron con el apoyo de funcionarios de Protección Civil de las localidades del eje metropolitano y oriental de Carabobo, para combatir las llamas.

Se dijo que tuvieron que usar artículos especializados para combatir incendios de productos químicos, y otro tipo de conocimientos para extinguir el fuego.

Hasta el cierre de esta edición se desconocía si hay personas lesionadas por el evento adverso, y estaban controlando las llamas para determinar las causas del incendio que afectaron presuntamente las empresas Provequim, Sinoxsa y Multi Hogar Alpes.

LINO HIDALGO | elsiglo

AC