El Gobierno de Venezuela anunció este lunes que no reconocerá «bajo ningún concepto» cualquier decisión que emita la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en torno a la disputa territorial con Guyana sobre el Esequibo, luego de entregar un nuevo documento con la que describió como la «verdad absoluta» de los derechos de la nación petrolera sobre esta zona.

Venezuela dice que no reconocerá ninguna decisión de la CIJ sobre controversia con Guyana.

«En consecuencia, no reconocemos bajo ningún concepto el proceso judicial fraudulento, incoado por Guyana, ni acataremos sentencia alguna que se emita en este asunto», señaló la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, en una declaración leída ante los medios de comunicación.

La funcionaria informó que este lunes representantes del Estado venezolano entregaron una serie de documentos que contienen, aseguró, pruebas «más que suficientes» de un «pretendido» despojo de lo que Caracas reclama como parte de su territorio.

Sin embargo, reiteró que la presentación de estas «pruebas» no implica el consentimiento de Venezuela ni el reconocimiento a la jurisdicción de la CIJ en la controversia con Guyana.

«Venezuela ha demostrado una vez más las sólidas razones jurídicas y fácticas de su irrevocable posición histórica de no someter a terceros, incluida la Corte Internacional de Justicia, las cuestiones relacionadas con sus intereses vitales tales como su independencia e integridad territorial», añadió.

Rodríguez indicó que en el escrito queda «plenamente demostrado» que el Acuerdo de Ginebra firmado en 1966 es el único documento legal que «obliga a Venezuela y Guyana a la resolución de la controversia territorial, mediante un arreglo práctico, satisfactorio y aceptable para ambas partes».

«La República Cooperativa de Guyana tiene la obligación ineludible de cumplir con sus deberes internacionales y sentarse a negociar de buena fe, pacífica y diplomáticamente con Venezuela, sin recurrir a la amenaza militar o del uso de la fuerza, usando potencias extrarregionales para reeditar la coerción estructural ejercida durante siglos contra Venezuela», apostilló.

La vicepresidenta venezolana dijo que el Reino Unido «fabricó artificiosamente un conflicto sobre una porción del controvertido territorio venezolano» que ahora, sostuvo, pretende reeditar Guyana.

Las diferencias por los límites fronterizos en torno al Esequibo, una zona de casi 160.000 kilómetros cuadrados y que Venezuela reclama desde hace más de un siglo, comenzaron con el Laudo Arbitral de París de 1899 que dio la soberanía del territorio a la entonces Guyana Británica.

Venezuela declaró nulo décadas después ese fallo y firmó con el Reino Unido el Acuerdo de Ginebra de 1966, que determinó crear una comisión para resolver la histórica controversia, lo que no se llegó a materializar.

Guyana, que se basa en el laudo arbitral de 1899, apuesta por resolver el conflicto territorial a través del proceso abierto en la CIJ.

En mayo pasado, Venezuela celebró las elecciones regionales y parlamentarias en las que escogió un gobernador para la Guayana Esequiba, como el país caribeño llama a la zona disputada y que considera ahora su estado número 24.

EFE

MG