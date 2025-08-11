La película de terror La hora de la desaparición y la comedia Otro viernes de locos debutaron con éxito en taquilla este fin de semana y desbancaron a la nueva entrega de los legendarios héroes de Marvel, Los 4 fantásticos: primeros pasos, que cayeron a la tercera posición, según datos de la web especializada Box Office Mojo.

«Otro viernes de locos» debuta con éxito en la taquilla mundial.

La primera del ránking es La hora de la desaparición. El filme, escrito, producido y dirigido por Zach Cregger, que cuenta la desaparición de unos niños compañeros de estudios de la misma clase en la escuela, se estrenó con una recaudación de 42,5 millones de dólares a nivel local y 70 millones en todo el mundo.

A distancia, pero con una buena cifra en su primer fin de semana en cines, Otro viernes de locos, la secuela de la comedia protagonizada por Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan, sumó 29 millones de dólares en las taquillas estadounidenses y 44,5 a nivel mundial.

La nueva misión de los legendarios superhéroes de Marvel, esta vez de la mano de Disney, Los 4 fantásticos: primeros pasos, se quedó relegada al tercer puesto tras tres semanas en pantalla. Aun así, esta entrega de aventuras, encabezada por el chileno Pedro Pascal, lleva recaudados 434,2 millones de dólares globales desde su estreno.

También te puede interesar: Nueva York rindió tributo a Celia Cruz

Más detalles sobre «Otro viernes de locos» debuta con éxito en la taquilla mundial

La película de animación de Universal Pictures y DreamWorks Animation Los chicos malos 2 cayó con respecto a su estreno el pasado 1 de agosto, y sumó este fin de semana 10,4 millones de dólares locales, para un total de 83,9 en todo el mundo, situándose en cuarta posición.

Completa el top cinco Y dónde está el policía, protagonizada por Liam Neeson —que retoma el papel del torpe policía Frank Drebin interpretado en anteriores ocasiones por Leslie Nielsen— y Pamela Anderson.

El filme recaudó 8,3 millones de dólares en las taquillas estadounidenses en su segundo fin de semana y acumula 56,4 millones a nivel mundial.

elsiglo con información de (ElNacional)

MG