La pelea por el título de bateo en la Liga Nacional está al rojo vivo y Luis Arráez se encuentra entre los aspirantes. El primera base tuvo una presentación notable durante el fin de semana contra los Medias Rojas de Boston desde el Petco Park.

Luis Arráez ilusiona con el cuarto título de bateo tras increíble racha.

Los Padres de San Diego se quedaron con la serie desde su hogar, venciendo en dos de los tres enfrentamiento al equipo de la Liga Americana. ‘La Regadera’ estuvo bastante activo en las bases y fue uno de los protagonistas en el tercer duelo con par de producidas.

Arráez abrió las acciones con doblete para impulsar dos carreras en la parte baja de la tercera entrada. El venezolano ligó de 4-2 con par de remolques y extendió su cadena a tres partidos consecutivos con múltiples indiscutibles para regresar con fuerza a la batalla por el título de bateo en el viejo circuito.

Luis Arráez ilusiona con el título de bateo

El nativo de San Felipe sacudió por lo menos dos imparables en cada de uno de los partidos frente a los Medias Rojas. Sus conexiones lo dejaron más cerca de Freddie Freeman, que colecciona el mejor average del viejo circuito con .304.

Arráez está caliente con el madero y sus números hablan por sí solos. El criollo luce promedio de .344, 22 hits, ocho anotadas, seis remolcadas, un jonrón y porcentaje de embasado (OBP) de .382 en los últimos 15 desafíos. Además de Freeman, el inicialista también tiene por delante a Xavier Edwards (.305) y Manny Machado (.297) en la lucha por la corona de bateo en la Nacional.

Además de su carrera por el título de bateo, el primera base se encuentra a solo 18 inatrapables de aterrizar a los 1,000 en su carrera en las Grandes Ligas. La figura de los Padres ha conectado 135 imparables, seis cuadrangulares, 44 empujadas, 52 anotaciones y un OPS de .734 en 112 juegos.

