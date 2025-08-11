Venezuela consiguió bronce en softbol de Juegos Mundiales de Chengdu 2025

Los rigores de la naturaleza a través de implacables lluvias que han azotado diferentes ciudades atentaron contra todas las posibilidades de realizar los encuentros que estaban programados para la madrugada de este domingo por la medalla de bronce entre Canadá y Venezuela, así como la gran final que protagonizarían Japón y Estados Unidos por el oro, en los Juegos Mundiales de Chengdu, fueron suspendidos y los cuatro seleccionados fueron galardonados con preseas.

El equipo venezolano compartió el tercer lugar con Canadá softbol

Ante tal circunstancia generada por la lluvia la Organización Mundial de Softbol y Beisbol (WBSC) que rige los destinos de estos deportes decidió entregar medallas de bronce para Venezuela y Canadá, así como oro para Japón y Estados Unidos, un hecho sin precedentes y que hace historia en tan importante competencia internacional, ya que los cuatro seleccionados que jugaron las semifinales fueron premiados.

Este es el segundo gran galardón que acumula el softbol venezolano durante el presente año, ya que el primero fue en la Copa Mundial de Softbol de Prince Albert, de Canadá, el el cual logró hacer historia al erigirse como campeón absoluto luego de derrotar a Nueva Zelanda 3 carreras por 0, con Maiker Pimentel, actualmente lesionado de un tobillo, como «Jugador Más Valioso» de la competencia.

Fue el primer titulo mundial para Venezuela en este tipo de competencias y lo logró bajo la conducción de Delio López, manager del conjunto nacional, quien señaló para el portal web de la WBSC: «Pensé que mi mayor satisfacción fue llevar a la selección femenina a los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 Pero estos dos campeonatos , el Mundial de Canadá y sobre todo este, son los mejores. Regresar a mi país con otra medalla, cuando prácticamente no se esperaba, es un gran logro que merece reconocimiento para todas estas atletas».

Además de la medalla de bronce alcanzada por los integrantes del combinado nacional en la justa, también el campo corto Pedro Flores puso en alto el nombre de Venezuela al ser incluido en el Equipo Todos Estrellas, que integraron: Taiyo Kataoka (C), Kaito Masaki (3B) de Japón; Erick Ochoa (1B), Jonathan Lynch (OF), Yusef Davis Jr (OF) de los Estados Unidos; los canadienses Mitchell McKay (2B), Brad Ezekiel (CF), Ty Sebastian (DP) y el venezolano Pedro Flores (SS). Fue otro galardón merecido para Venezuela en estos Juegos Mundiales de Chengdu 2025.

