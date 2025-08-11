Piden a las nuevas autoridades reparar las calles de Museo Cantv

Habitantes de la avenida principal del sector El Museo de Cantv, en el municipio Francisco Linares Alcántara, denuncian el grave deterioro de las vías públicas, una problemática que se ha agravado con el paso de los años, por lo que hicieron un llamado urgente a las recién electas autoridades para que tomen cartas en el asunto.

El mal estado de la vía dificulta la transitabilidad en el lugar

En este sentido, Coromoto Hernández, comentó a elsiglo que la falta de mantenimiento de la vía es un problema de larga data, con baches que alcanzan dimensiones considerables, obligando a los conductores a realizar maniobras peligrosas para evitarlos, lo que ha ocasionado múltiples accidentes y daños a los vehículos.

«Falta que acomoden estas calles, que les echen asfalto. Tenemos años viviendo entre tanto abandono, esos huecos están desde que tengo uso de razón, y hasta el momento nadie se ha dedicado a brindarnos solución», dijo.

Los vehículos sufren desperfectos de tantos huecos

Asimismo, destacó que además la problemática con las vías, como comunidad claman por la regularización de la entrega de bolsas de alimentos y servicios de gas.

«Le pido a las nuevas autoridades que traigan las bolsas cada dos o tres meses, no que duren tanto tiempo sin ellas», sostuvo Hernández, agregando que el gas también demora hasta cuatro meses en ser distribuido.

Los conductores pasan «con cuidaito» por esas calles

Por su parte, Álvaro Mendoza, hizo un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto y se aboquen a resolver las problemáticas que afectan la calidad de vida en la comunidad, especialmente la reparación de las calles que se han convertido en un riesgo diario.

«Vivimos con un sin fin de problemas que nos afectan como comunidad. Estamos cansados de denunciar ante los entes competentes pero hacen caso omiso, simplemente lo ignoran. Esperemos que esté nuevo alcalde vea por las problemáticas y nos brinde una solución», exaltó.

Coromoto Hernández, vecina

No obstante, recordó que en temporada de lluvias, las vías se convierten en una laguna que limita el tránsito y dificulta la accesibilidad a algunas calles.

«Pedimos que se nos brinde una respuesta. Así como vinieron en la campaña a buscar votos, queremos que vengan a dar solución y no quede en promesas vagas como ha pasado ya en varias ocasiones», sentenció.

Finalmente, espera que su denuncia sea escuchada y que se realicen las reparaciones necesarias para devolver la transitabilidad y seguridad a las calles, no solo de El Museo sino también del resto de la municipalidad.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

CJL