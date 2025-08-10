Presa por tratar ingresar marihuana dentro de unos huevos

Una mujer de 22 años de edad, fue arrestada por funcionarios de la Policía del municipio Santiago Mariño, tras presuntamente ocultar sustancias psicotrópicas dentro de las posturas de gallinas.

Milagro Del Rosario Chiquinquirá Soler Heder, detenida

Fuentes oficiales confirmaron que la aprehendida fue identificada como Milagro Del Rosario Chiquinquirá Soler Heder, residenciada en la avenida Constitución de Maracay, según las autoridades.

De acuerdo con la minuta policial, la dama llegó a la estación de PoliMariño para entregar unos alimentos a los privados de libertad, entre ellos un cartón de huevos.

Los oficiales de la municipal inspeccionaron el producto proteico, y al analizarlo con detenimiento se fijaron que varios de estos estaban rotos y pegados con silicón. Los agentes encontraron en su interior encontraron 12 envoltorios de presunta marihuana.

Soler Heier fue inmediatamente detenida por intentar ingresar droga a los calabozos policiales, y fue puesta a la orden de la Fiscalía 19 del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Aragua.

LINO HIDALGO | elsiglo

CJL