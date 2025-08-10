Dos aragüeñas fallecieron en accidente vial en Yaracuy

Dos jóvenes de La Victoria, estado Aragua, fallecieron este domingo en un aparatoso accidente registrado en la Autopista Centroccidental Cimarrón Andresote, a la altura de Cambural, municipio Peña, estado Yaracuy.

María Gabriela Carrillo Oropeza y Gabriela Miyanu Pavón Castillo, fallecidas

Las víctimas mortales fueron identificadas como María Gabriela Carrillo Oropeza (19) y Gabriela Miyanu Pavón Castillo (23), según revelaron medios de la región.

La información que se maneja es que las jovencitas salieron de viaje con sus novios, los hermanos Duván y José Luis Yánez, y estaban a bordo de un carro Daewoo Tico, color verde, que era manejado por Duván.

Se conoció que las parejas salieron desde bien temprano de la ciudad de La Victoria con rumbo hacia Barquisimeto, estado Lara.

El Daewoo Tico color verde del accidente

Sin embargo, el automóvil al parecer presentó un desperfecto mecánico, que provocó que Duván pediera el control del mismo, se saliera de la carretera y chocara contra un árbol de trinitarias en la isla central de la autopista, según con la información recolectada.

Los conductores que iban por la vía notificaron la situación a los organismos de seguridad, que se acercaron para auxiliar a los involucrados en el siniestro.

Los hermanos Yánez al parecer resultaron ilesos, pero, lamentablemente Carrillo Oropeza falleció minutos después del choque, mientras que Pavón fue trasladada al Hospital Dr. Rafael Rangel de Yaritagua, lugar donde falleció.

Los cadáveres de ambas mujeres fueron trasladados a la morgue del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses de Yaracuy, donde le realizaron la autopsia de ley.

