Fiscalía imputó a gandolero que arrolló a dos funcionarios policiales

La fiscalía del Ministerio Público en el estado Aragua, dictó privativa de libertad e imputó al gandolero responsable de presuntamente arrollar a los dos funcionarios policiales en la entrada de una reconocida empresa ubicada en la entrada de la población de Turmero, municipio Santiago Mariño.

Juan Palmarés, imputado

El privado de libertad fue identificado como Juan Palmarés, según informó el fiscal general de la República Tarek William Saab, a través de la red social de la institución que preside, quien aseguró que el conductor arrolló a los funcionarios «de manera intencional».

Recordemos que aproximadamente a la 11:30 am del pasado 1° de agosto, la oficial jefa Norelis Natalí Truisi Espidea, y el oficial Félix Guédez, ambos pertenecientes a la Dirección de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Bolivariana, se desplazaban en una motocicleta camino al comando policial del sector San Pablo.

O/J Norelis Natalí Truisi Espidea, dejó un niño de 9 años en la orfandad

Cuando iban circulando por la entrada del estacionamiento de la empresa Remavenca, fueron arrollados por un vehículo de carga pesada, que era conducido por Palmarés.

Lamentablemente la oficial jefa Truisi Espidea falleció en el sitio, al ser arrollada por la unidad, mientras que el oficial Guédez quedó gravemente herido.

Al sitio llegaron otros funcionarios de Tránsito Terrestre de la PNB y paramédicos de Protección Civil del municipio Santiago Mariño, quienes se encargaron de auxiliar al sobreviviente y llevarlo al centro de salud más cercano.

Félix Guedez fue trasladado al ambulatorio de Turmero

Una comisión de la Policía Nacional se encargó de iniciar las investigaciones para esclarecer el polémico accidente.

Algunos testigos del hecho comentaron a los periodistas de elsiglo, que supuestamente el conductor del vehículo de carga pesada tenía un «punto ciego» de visibilidad cuando ingresaba al estacionamiento, y no vio cuando la pareja de motorizados iba pasando en ese momento.

Aunque no se maneja la resolución oficial de las investigaciones de este accidente, el fiscal general Saab, sin precisar el lugar exacto de los hechos, informó que el Ministerio Público del estado Aragua dictó la privativa de libertad e imputó a Palmarés por los delitos de homicidio intencional a título de dolo eventual y lesiones graves a título de dolo eventual.

«Dicho sujeto de manera intencional arrolló a dos funcionarios policiales quienes iban a bordo de un vehículo tipo moto, ocasionándole la muerte a unas de las victimas e hiriendo gravemente a otra», se lee en la publicación de Instagram de la Fiscalía.

