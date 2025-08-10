Tres accidentes viales dejaron nueve heridos en Aragua

La ola de accidentes viales no se detiene en Aragua, ya que durante este fin de semana se reportaron al menos tres hechos viales en los municipios Girardot, Mario Briceño Iragorry y Santiago Mariño, dejando un saldo de nueve personas lesionadas.

Volcamiento en la avenida Aragua no dejó lesionado

Esta situación ha encendido las alarmas de los organismos de seguridad en la región, que han realizado sus esfuerzos institucionales para atender a tiempo todos los casos.

El accidente más reciente ocurrió este domingo en horas del mediodía, luego de que una familia de cuatro integrantes se viera involucrada en el volcamiento de una camioneta en la prolongación de la avenida Aragua, a la altura del estadio Giuseppe Antonelli, perteneciente a la jurisdicción de Mariño.

Sobre el percance se presume que el vehículo, aparentemente de color gris, sufrió un desperfecto mecánico, provocando que saliera de la vía y volcara fuera de la calzada.

Los ocupantes del vehículo se salvaron milagrosamente, sufriendo lesiones leves. Sin embargo, comisiones de los Bomberos de Aragua, Protección Civil Santiago Mariño y la Coordinación Regional de Ambulancias se acercaron al sitio para auxiliar a los lesionados, de igual forma llegaron los funcionarios encargados de procedimientos de Tránsito Terrestre para atender la situación.

Explotó el caucho de la moto

En otro hecho, dos jóvenes resultaron gravemente heridos la noche de este sábado tras sufrir un accidente en su motocicleta en la avenida Casanova Godoy de Maracay, a la altura del cementerio Metropolitano.

Motorizados heridos en la avenida Casanova Godoy

De acuerdo con la información recolectada, el incidente se produjo al explotar el neumático trasero de la moto, lo que provocó que el conductor perdiera el control y ambos cayeran violentamente al pavimento.

Los dos tripulantes sufrieron lesiones de consideración, uno de ellos tuvo fractura de tobillo con perforación de hueso.

Al lugar del accidente acudieron rápidamente efectivos de Defensa Civil y paramédicos en una ambulancia, quienes brindaron los primeros auxilios a las víctimas antes de trasladarlas a un centro asistencial.

Embarrancamiento en Ocumare

En la vía de Ocumare de la Costa, tres personas sufrieron considerable lesiones tras caer a un barranco el vehículo en el que se trasladaban.

Los heridos del embarrancamiento en la vía de Ocumare siendo llevados al Hospital Central

El suceso ocurrió aproximadamente a las 8:00 pm de este 9 de agosto en el kilómetro 16 de la carretera.

Funcionarios de Protección Civil del municipio Mario Briceño Iragorry, en conjunto con los bomberos forestales de Inparques y Bomberos de Aragua, se encargaron de rescatar y trasladar a las víctimas al Hospital Central de Maracay, donde están bajo observación médica.

Asimismo, los efectivos de la Policía Nacional Bolivariana adscritos a la Dirección de Tránsito Terrestre, rescataron el vehículo que se precipitó al barranco.

Esta serie de accidentes mantienen en alerta a los cuerpos de seguridad, por lo cual, le reiteramos a nuestros seguidores y lectores a cumplir con las normativas de tránsito y manejar con precaución, teniendo en cuenta que el mal tiempo incrementa los riesgos de siniestros viales.

LINO HIDALGO | elsiglo

CJL