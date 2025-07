Vecinos claman por solución a los botes de aguas servidas

Vecinos de la vereda 34 del sector 3 de Caña de Azúcar, municipio Mario Briceño Iragorry, denunciaron que desde hace una semana se encuentran lidiando nuevamente con el desbordamiento de las aguas servidas, una problemática que, según su relato, había sido solucionada hace algunos meses, sin embargo, la situación persiste generando un foco de insalubridad que afecta especialmente a niños y adultos mayores.

La vereda 34 se encuentra completamente colapsada

Al respecto, Rosalinda López, una de las afectadas, hizo un llamado a los entes gubernamentales para que intervengan de manera urgente, ya que el mal olor y las aguas residuales se han vuelto insoportables.



«Le hacemos un llamado a la alcaldía para que venga y destape esto, porque ya tenemos días con este problema. Aquí hay niños, hay una señora que está enferma en la esquina, y todo eso se pone horrible», declaró López.

Rosalinda López

Del mismo modo, señaló que la situación es tan crítica que varios niños se han resbalado y caído al transitar por el lugar, lo que representa un riesgo inminente para su salud y seguridad. «Se han caído niños ahí que van bajando, se resbalan. Hemos tratado de contactar a la gente de la Alcaldía, pero no han dado respuesta», lamentó López.



A su vez, comentó que dicha problemática no solo afecta a las familias que residen directamente en la vereda. Muchas personas, incluidos estudiantes que asisten a la escuela cercana, deben transitar por la zona, exponiéndose a los focos de contaminación.



Por su parte, Iris Paiva, afirmó que la problemática con las aguas servidas en el sector es constante, y que solo «ponen pañitos de agua tibia» y no hacen la reparación necesaria para dar solución a las familias afectadas en este sector.



«Cada vez que el agua se desborda la gente de la Alcaldía viene, pero no hacen nada, no dan una solución real, siempre es lo mismo. La gente del consejo comunal lo que hace es amedrentarnos cuando denunciamos ante los medios, nos ofenden y nos dicen chismosos, pero ya estamos cansados de toda esta situación», condenó.

Iris Paiva

Agregó que con el pasar de los días, los botes de agua se han intensificado, al punto de que se comenzaron a colapsar los inodoros dentro de las viviendas, «la afectación es cada día más grande. Ya esta es la tercera ocasión que llamamos a la prensa para que acuda y ayuden a difundir la noticia, la última vez, gracias a elsiglo vinieron y solucionaron, pero ahora el asunto se volvió a presentar», resaltó.



Por otro lado, Paulina Magallanes, aseveró que la problemática se complica aun más en temporada de lluvias, pues la vereda se inunda completamente, generando un clima de alarma y preocupación.



«Pedimos que nuestra petición sea tomada en cuenta. Tenemos tiempo luchando con las aguas negras, el olor es insoportable, hay niños, personas enfermas, gente mayor que tienen que lidiar con todo esto», acotó.

Paulina Magallanes

No obstante, recordó que en el sector hay habitantes que tienen negocios y emprendimientos, los cuales han tenido que paralizar sus actividades ante la contaminación que se presenta en la vereda.

«Hay residentes que venden comida rápida, otros tienen bodegas y así se les hace difícil trabajar. Queremos que el señor alcalde se dé una vuelta por acá y vea la gravedad del caso en la que estamos viviendo, no de ahorita, sino desde hace muchísimo tiempo», acentuó.



Finalmente, llamó a la gobernadora de la entidad, Joana Sánchez, a meter el ojo en las comunidades del municipio Mario Briceño Iragorry, las cuales se encuentran en una situación de dejadez y abandono e instó a dar una solución definitiva y duradera a esta recurrente problemática que pone en riesgo la salud pública de la comunidad.





HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo



JV