Calle de Servicio Paramaconi en total abandono

La calle de servicio de la avenida Paramaconi, ubicada en Palo Negro, municipio Libertador, se encuentra en un estado de abandono total, generando un impacto negativo en las comunidades aledañas, principalmente en el sector 10 de Diciembre, donde los vecinos denunciaron el progresivo deterioro de la vialidad y la constante problemática con los botes de aguas negras.

Calle de servicio lleva más de 10 años en total deterioro. | foto: JOEL ZAPATA

Carlos Pérez. | foto: JOEL ZAPATA

La referida vía presenta un grave deterioro, con profundos huecos, asfalto desprendido, maleza y escombros, haciendo intransitable la arteria vial tanto para vehículos como para peatones.

«Transitar por aquí es terrible, ni siquiera pueden pasar carros por este tramo, porque la vialidad está totalmente deteriorada, yo me movilizo en mi bicicleta y pasar por aquí es bastante complicado, nos toma más tiempo cumplir con nuestras necesidades. Si la calle estuviera en buen estado, uno rindiera un poco más», afirmó Carlos Pérez. El deterioro no solo dificulta el acceso a las viviendas y comercios de la zona, sino que también afecta la operatividad de servicios básicos.



Por su parte, Diana Campos, mencionaba que dicha problemática lleva más de 7 años en ese estado, «ahorita en los tiempos de lluvia es horrible, porque se inundan esas calles y no se ven ni los huecos, causando un peligro grave para las personas que transitamos por aquí a diario, esperamos que las autoridades puedan hacerle un cariñito pronto»

Bote de aguas negras afecta la calidad de vida de los habitantes de la comunidad. | foto: JOEL ZAPATA

CON BOTES DE AGUAS NEGRAS

Aunado al problema de la vialidad, las aguas negras, en la comunidad 10 de Diciembre, han causado una gran preocupación en sus habitantes, las filtraciones de las tuberías de aguas servidas, generan olores putrefactos, representando riesgo sanitario para los residentes.

Diana Campos. | foto: JOEL ZAPATA

«Esto está abandonado, el barrio 10 de Diciembre está abandonado, es terrible el olor tan fuerte, aquí tememos que eso a la larga nos traiga enfermedades, sobre todo con niños pequeños y adultos mayores en la comunidad, hay muchas veces que esas aguas se desbordan. Si hablamos de las calles es peor, por donde uno se meta se va a encontrar con calles deterioradas, frente a mi casa hay un hueco gigante y es un pozo de aguas negras, eso lo único que trae son enfermedades e insectos», agregó Sara Paredes, una vecina con 40 años viviendo en la barriada.



Los habitantes de la calle de servicio y 10 de Diciembre hacen un llamado urgente a la Alcaldía del municipio Libertador y a las instituciones competentes en materia de servicios públicos para que tomen acciones inmediatas. Además, exigen la rehabilitación integral de la vialidad y la solución definitiva al problema de las aguas negras, la cual lleva años afectando su calidad de vida.

