Habitantes de El Deleite se quejan por fallas del agua y otros servicios

Los habitantes de la urbanización El Deleite en la población de Mariara, municipio Diego Ibarra, estado Carabobo, manifestaron que están cansados de la deficiencia de los servicios públicos que están presentes en la comunidad, destacando problemas con la recolección de basura, fallas continuas de la electricidad y los cortes repentinos del agua potable, que perjudican su estado de bienestar.

Las calles están en franco deterioro

En este contexto, José Velásquez, quien reside en la calle Segunda Avenida, resaltó que la falla del servicio eléctrico es lo más cuestionado, ya que son tres o cuatro horas diariamente que se le va la luz.



«Se va a cada ratito y están dañando nuestros electrodomésticos», explicó.



Agregó que otro tema que los está afectando es los cortes repentino del agua, ya que ahora también está comenzando a fallar este servicio que era el más estable de todos.



«Ahora están empezando a cortar el agua, se está volviendo frecuente», aclaró.

Taide Méndez

También resaltó que el tema de la calle es otro de los dolores de cabeza de los habitantes que cuentan con vehículo propio y a los que transitan a pie en la localidad, ya que las imperfecciones están empeorando aún más con el pasar de los meses.



«Aquí arreglaron la calle, pero la Segunda Transversal no la arreglaron, está fea», dijo.



Acotó que también otras calles están en mal estado, sugiriendo a las autoridades meterle el cariñito que se merece.



Por su parte, Marveli Enrique, precisó que el problema que mayormente le afecta es la falla de la energía eléctrica, destacando que pasan

noches enteras a oscuras y siendo picada por los zancudos.



«La luz se va a cada rato, se va una noche y se va al siguiente día», aseveró.



También mencionó que existen problemas con las aguas servidas, pero, hizo énfasis con el tema de la recolección de los desechos sólidos.



«Uno tiene que sacar la basura para la avenida, porque uno no se va a comer la basura, no se va a llenar de gusanos la casa. Pero también tenemos otro inconveniente, la policía llega y nos dice que no podemos botar la basura allí. Nosotros no la vamos a tener guardada para comérnosla», recalcó.

Afirmó que en estos tiempos de elecciones, los políticos van y los visitan solo para buscar el voto. «Cuando quieren un voto sí, allí sí vienen, ayudan, pero después no se le ve la cara más nunca por acá», comentó.



Mientras que Taide Méndez, enfatizó el problema de la recolección de los desechos público, rechazando la medida de multar a los habitantes si uno arroja basura en la avenida. «Nosotros vamos a poner la basura allá, pero, nos ponen una multa. Si pasara el aseo continuamente por la comunidad, sí es válido, pero a veces no vienen, antes eran los jueves los días de recolección, ahora es cuando quieren», mencionó.



Hizo un llamado a la alcaldesa y demás autoridades del municipio a que se aboquen a resolver esta y otras problemáticas, que son de interés para todos los mariareños y residente de El Deleite.



«Lo primordial es la salud, lo primordial es recoger la basura», concluyó.



