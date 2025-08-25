Sustituidos colectores de aguas servidas en La Victoria

Recientemente se realizaron los trabajos finales de sustitución de 150 metros lineales del colector principal de aguas servidas en la calle Dr. Vicentelli en el municipio Ribas.

El alcalde Juan Carlos Sánchez supervisó los trabajos



Juan Carlos Sánchez, alcalde en la entidad, supervisó lo que fue la reposición de la vialidad, como parte de la fase final del proyecto con el cual se beneficia a todas las familias, comercios, e instituciones educativas y de salud existentes en dicho tramo vial, punto de conexión entre la zona norte de Ribas y el centro de la ciudad de La Victoria.

«Aquí estamos, junto al pueblo verificando la culminación de esta importante obra. Vale mencionar que una vez se hizo la sustitución del colector de aguas servidas, se procedió al relleno del tramo por lo cual se esperó el debido tiempo de compactación del terreno para finalmente este miércoles finalizar con la colocación de concreto y de este modo rehabilitar al 100% la vialidad», indicó el alcalde, Juan Carlos Sánchez.



En la calle Vicentelli se sustituyó específicamente 150 metros de tuberías tipo pvc de resistencia 210, trabajo que se está realizando y encuentra igualmente en la fase final en la calle Padre Machado perteneciente a la misma comuna José Félix Ribas.

