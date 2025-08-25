Ventas de uniformes escolares avanzan lentamente en Libertador

A pocas semanas del inicio del nuevo año escolar, la venta de uniformes en el municipio Libertador se mantiene lenta, aunque los comerciantes esperan un repunte significativo hacia finales de este mes, cuando los padres y representantes salgan de lleno en la búsqueda de prendas para sus hijos.

Las ofertas en uniformes están a la orden del día



En pleno período vacacional, muchas familias comienzan el tradicional «tanteo de precios» para comparar opciones y ajustar los gastos escolares a su presupuesto. Camisas, franelas, chemises y monos encabezan la lista de lo más solicitado, aunque por ahora la mayoría de los compradores se limita a preguntar y revisar precios.



Ana López, encargada de un local en Palo Negro, aseguró que la afluencia de clientes todavía es baja, aunque ya disponen de varias promociones.



«Las ventas han estado flojas, pero tenemos ofertas en piezas escolares básicas para los más pequeños de la casa. Confiamos en que en las próximas semanas aumente la demanda, porque es cuando los padres realmente se deciden a comprar», comentó.



En cuanto a precios, López indicó que pensando en la situación, ofrecen a sus clientes opción que van desde los 3 dólares hasta los 10 dólares según la marca y talla.

También te puede interesar:Calle Guárico se encuentra en un estado crítico



Además señaló que como cada año, el movimiento fuerte se concentra en los últimos días de agosto y primeros de septiembre, cuando las familias terminan de organizar los gastos escolares, que incluyen no sólo uniformes, sino también útiles y calzado.



Para finalizar, espera que el comportamiento habitual del mercado se repita y que en la recta final de las vacaciones, el comercio local logre un repunte que alivie las bajas ventas registradas hasta ahora.

HERNÁN GONZÁLEZ