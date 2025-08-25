La ONG Foro Penal actualizó este domingo la cifra de presos políticos en el país, que se ubicó en 816, tras la excarcelación de 13 detenidos en el contexto de la crisis política tras las elecciones presidenciales de julio de 2024.

Foro Penal: 816 presos políticos en el país tras excarcelaciones.

En un mensaje publicado en X, la organización celebró la excarcelación y señaló que aún quedan 82 presos políticos en El Helicoide.

Y agregó: “Destacamos, sin embargo, que en total aún quedan 816 presos políticos. Todos deben ser liberados”.

Excarcelados 13 presos políticos

Un grupo de 13 presos políticos, entre ellos el exdiputado Américo de Grazia y el dirigente opositor Pedro Guanipa, fue excarcelado tras haber sido detenidos en el contexto de la crisis tras las elecciones presidenciales de julio de 2024.

La información fue confirmada este domingo por Henrique Capriles y Tomás Guanipa.

“Hoy, otro paso más en favor de quienes están tras las rejas. Hoy, varias familias vuelven a abrazar a los suyos. Sabemos que quedan muchos y de ellos no nos olvidamos, seguimos luchando por todos”, escribió Capriles en su cuenta de X.

En sus redes sociales, Capriles indicó que están en «libertad: Víctor Jurado, Simón Vargas, Arelis Ojeda Escalante, Mayra Castro, Diana Berrío, Margarita Assenzo, Gorka Carnevalli, Américo de Grazia».

Además, explicó que recibieron casa por cárcel: Nabil Maalouf, Valentín Gutiérrez Pineda, Rafael Ramírez, Pedro Guanipa, David Barroso.

