Realizada jornada de salud en La Montaña

Con el respaldo del Ministerio del Poder Popular para la Salud, a cargo de Magaly Gutiérrez Viña, Corposalud Aragua y la autoridad única de Salud, Yosmary Lombano, se desarrolló en la comunidad de La Montaña, municipio Santiago Mariño, una jornada médica asistencial que atendió a más de 750 personas, entre ellas 150 adultos mayores, en diversas especialidades médicas.

Informó la fuente municipal que esta actividad fue posible gracias a la articulación entre el Gobierno nacional y regional, y el alcalde de Mariño, Carlos Guzmán, junto al personal de salud municipal y los voceros comunitarios.



«Durante la jornada, los habitantes recibieron atención en medicina general, odontología, nutrición y podología, así como exámenes de laboratorio para hepatitis B y C, además de inmunizaciones y entrega de medicamentos gratuitos», según comentó el jefe de servicios públicos de la parroquia Casco de Turmero, eje norte, Donys Graterol.



Igualmente, Raúl Espinoza, jefe de la comunidad de La Montaña, expresó su gratitud a las autoridades: «Estamos agradecidos por esta jornada médica que benefició a unas 750 personas, incluyendo 150 adultos mayores», aseveró.

Asimismo, Espinoza añadió que los habitantes del urbanismo tenían años sin ver una actividad de esta magnitud. «Desde que asumí la jefatura de comunidad en 2024 me propuse lograr este objetivo y hoy es una realidad gracias a Dios, a la gobernadora Joana Sánchez, al alcalde Carlos Guzmán y al presidente Nicolás Maduro».

