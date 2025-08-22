La Sangría de Cava es un bebida típica de la Península Ibérica, hay muchas maneras de hacerla. Comúnmente en los días de verano se toma la sangría con vino tinto, sin embargo, esta es una muy buena receta para degustar.

Sangría de Cava.

Ingredientes para 4 personas:

1 botella de cava seco o semiseco

500ml de refresco de naranja

100ml de licor de naranja tipo Cointreau

1 naranja

1 pera

Un melocotón

1 piña

Preparación:

Paso 1: En una jarra grande, ponemos la pera, el melocotón y la piña, pelados y cortados en cubos. Añadimos además, la naranja en gajos. Vertemos sobre la fruta el licor de naranja hasta llegar a cubrirla.

Paso 2: Después, añadimos el refresco de naranja. Lo mezclamos con una cuchara y vertemos también el cava. Este último poco a poco, para que no suba de golpe y se nos desborde nuestra sangria de cava casera.

Paso 3: Después, removemos todo bien y lo metemos en la nevera. Que repose durante 2 horas para que los sabores se desarrollen y que nuestra sangria de cava esté bien fría. Así no necesitará hielo.

Paso 4: Finalmente, lo servimos en copas, jarritas, o donde más te guste. Decora la sangria de cava con una rodaja de naranja o con una rama de menta.

