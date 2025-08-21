La ensalada de pasta con atúnes es muy fácil de hacer, con pocos ingredientes y queda deliciosa, además, es 100% casera. Veamos a continuación como prepararla siguiendo unos sencillos pasos.

Ensalada de pasta con atún .

Ingredientes para 2 personas:

200g de macarrones finos

2 latillas de atún

2 huevos

1/2 pimiento rojo

1 zanahoria

1 puñado de aceitunas sin hueso

Mayonesa casera

100g de queso curado

Orégano seco

Sal

Preparación:

Paso 1: Preparamos una mayonesa casera. Una vez la tengamos, añadimos el queso rallado y volvemos a batir. Así, haremos una mayonesa casera, que servirá como aliño de nuestra ensalada de pasta y que, con el queso le dará un toque delicioso.

Paso 2: En un cazo o cazuela pequeña con abundante agua, ponemos los huevos y una buena pizca de sal. Llevamos a ebullición y dejamos que se cueza unos 10 minutos. Retiramos los huevos y los reservamos para después.

Paso 3: Colamos el agua y en este mismo agua, para ahorrar tanto agua como electricidad (pues estará caliente) cocemos la pasta. Recuerda remover, sobre todo durante los primeros minutos de la cocción, para que no se pegue al fondo.

Paso 4: Ahora podemos escurrir la pasta de nuestra ensalada y tirar todo el agua. Dejamos que la pasta se enfríe por completo, al igual que los huevos cocidos.

Paso 5: Mientras se enfría, podemos cortar los pimientos. Lo hacemos en dados más o menos grandes. Rallamos también la zanahoria, si no la tenemos ya rallada.

Paso 6: Hecho todo esto, en un plato, o en una ensaladera ponemos la pasta, totalmente escurrida. Encima ponemos el atún, la zanahoria, el pimiento rojo y unas cucharadas de la mayonesa con sabor a queso. Espolvoreamos con orégano seco y servimos inmediantamente.

elsiglo con información de (CocinaCaseraYFácil)

MG