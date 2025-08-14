Pasta a la Toscana, es un plato muy sencillo de hacer que tiene como ingredientes principales espagueti, queso, tomate cherry y espinacas lo que le convierte en un plato muy completo.

Pasta a la Toscana.

Ingredientes para 2 personas:

200g de espaguetis

2 dientes de ajo

150g de tomate cherry

100g de espinacas

150ml nata para cocinar

30g queso rallado

Sal y pimienta

Aceite

Preparación:

Paso 1: En una cazuela con abundante agua hirviendo ponemos un puñadito de sal. A continuación, añadimos los espaguetis y dejamos que se cocinen 7 minutos hasta que estén al diente. Pasado este tiempo, reservamos un poco del caldo de la cocción y escurrimos la pasta del resto de su agua.

Paso 2: Mientras se cuecen los espaguetis, preparamos la salsa de nuestra pasta a la toscana. En una sartén ponemos un chorrito de aceite y lo calentamos a fuego suave. Cuando esté caliente, añadimos los dientes de ajo pelados y cortados en láminas. Dejamos sofreír durante unos 2 minutos.

Paso 3: A continuación, agregamos los tomatitos cherry cortados por la mitad. Subimos la potencia del fuego y salteamos todo durante otros 2 minutos más. Después, añadimos las espinacas. Removemos para integrar todos los ingredientes y cocinamos nuevamente otros 2 minutos más.

Paso 4: Cuando las espinacas hayan reducido su tamaño, agregamos a nuestra salsa de pasta a la toscana, la nata para cocinar y el queso rallado. Integramos estos nuevos ingredientes manteniendo el fuego muy suave.

Paso 5: Hecho esto, añadimos una pizca de pimienta negra recién molida, devolvemos la pasta ya cocida y escurrida de su agua y un poco de agua de la cocción -este agua ya tiene sal, por eso no echamos sal a la salsa-. Integramos todos los ingredientes subiendo la potencia del fuego, a fuego fuerte, para que los espaguetis absorban la salsa y terminen de cocinarse. Servimos inmediatamente.

