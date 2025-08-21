Jorge Rodríguez: Extranjero que entre a este país sin permiso, entra, pero no sale

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, lanzó este miércoles una advertencia contra el ingreso no autorizado de extranjeros al país.

Durante sesión en el Palacio Legislativo, Rodríguez afirmó: “Sea quien sea el extranjero que entre a este país sin permiso, entra, pero no sale. Aquí se queda… preso o como se quede, pero se queda”.

Sus declaraciones se dan en un momento de creciente tensión, marcado por el despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe y las acusaciones contra el gobierno venezolano por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Rodríguez, que justificó su posición en la defensa de la soberanía nacional, aseguró que Venezuela “ha combatido y derrotado a las bandas criminales, al narcotráfico y los paramilitares”.

Aclaró que sus palabras no buscan una confrontación, sino que responden a una “obligación de defender este suelo sagrado”.

El 15 de agosto, Estados Unidos movilizó más de 4.000 efectivos del Grupo Anfibio Iwo Jima (ARG) y de la 22ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU). El despliegue incluyó buques de guerra, aeronaves y un submarino nuclear de ataque con el objetivo declarado de combatir a organizaciones narcoterroristas, que según Washington operan desde territorio venezolano.

En respuesta, el gobierno nacional anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el país.

La medida estadounidense generó rechazo en lideres regionales afines al gobierno de Nicolás Maduro. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó el despliegue de una amenaza directa a la soberanía de Venezuela.

elsiglo con información de El Nacional

LG