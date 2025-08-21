AN allanó inmunidad parlamentaria del diputado Julio César Torres

La Asamblea Nacional aprobó este miércoles allanar la inmunidad del diputado por el PSUV Julio César Torres Molina, acusado de presunta vinculación con el narcotráfico.

“Yo voy a pedir a la plenaria de la Asamblea Nacional se sirva a votar por unanimidad el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de esta basura”, dijo el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Advirtió que cualquier persona que “traicione” los intereses del pueblo venezolano y “la confianza que el pueblo le otorgó al votar por él, tendrá el mismo destino que esta bazofia, la cárcel”.

El diputado del PSUV William Benavides informó que las autoridades detuvieron a Torres Molina “en flagrancia” por “posesión de drogas”, sin precisar la cantidad, el tipo de sustancias ni la fecha de captura.

Benavides señaló que históricamente las organizaciones revolucionarias han enfrentado intentos de infiltración y desmoralización.

“Ahorita el imperio norteamericano arrecia en su postura y sus operaciones psicológicas, pero todo lo que esté vinculado al narcotráfico, a la droga, le está haciendo el juego al enemigo, le está haciendo el juego a quienes nos quieren destruir”, afirmó.

Añadió que Torres había recibido “varias observaciones” por «su conducta”.

Destacó que el bloque opositor de la Asamblea Nacional respaldó la medida y votó a favor de levantar la inmunidad de Torres Molina.

También te puede interesar: Militares venezolanos detienen a un hombre procedente de Colombia con un arma y municiones

elsiglo con información de El Nacional

LG