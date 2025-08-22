El consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, admitió este viernes que la compañía está en conversaciones con el Gobierno estadounidense para habilitar la exportación de un nuevo chip de inteligencia artificial (IA) a China, que sería más avanzado que los H20 permitidos en la actualidad.

Nvidia negocia con EE.UU. para exportar a China un nuevo y avanzado chip de IA.

En declaraciones ante los medios de comunicación en el aeropuerto Songshan de Taipéi, Huang afirmó que la decisión final está en manos de la Administración de Donald Trump, que en julio comenzó a emitir licencias de ventas para los chips H20 a China tras varios meses de parálisis.

«Estamos en diálogo con ellos, pero todavía es demasiado pronto para decirlo», aseveró el empresario, quien viajó a Taiwán este viernes para reunirse con directivos de TSMC, el fabricante de los chips empleados en los productos más punteros de la tecnológica estadounidense.

La semana pasada, Trump aseguró que Nvidia no podrá vender por el momento a China su chip para IA más avanzado, el Blackwell, después de confirmar que la compañía ha obtenido licencia para exportar el H20 a cambio de un porcentaje del 15 % de sus ventas para el Gobierno federal.

«A lo mejor tendremos que tener otra reunión (con Jensen Huang) sobre el Blackwell», indicó el mandatario republicano, y planteó la posibilidad de que el Ejecutivo estadounidense se quede con entre el 30 y el 50 % de los ingresos por ventas de ese chip.

Por otro lado, y preguntado por los temores del Gobierno chino de que los chips H20 tengan «puertas traseras», Huang desmintió tajantemente esa posibilidad y admitió su «sorpresa» por las investigaciones en curso de Pekín.

«Recientemente, China ha preguntado algunas cosas sobre puertas traseras de seguridad en nuestros chips. Hemos dejado muy claro, y sin lugar a dudas, que el H20 no tiene puertas traseras de seguridad, no hay ni nunca ha habido nada así. Esperamos que la respuesta que tengamos del Gobierno chino sea suficiente», señaló.

También te puede interesar: Los nuevos Pixel 10 de Google llegan con IA, y una dura crítica a…

Más detalles sobre Nvidia negocia con EE.UU. para exportar a China un nuevo y avanzado chip de IA

A finales de julio, el regulador chino de internet (CAC) citó a la compañía estadounidense para que explicara supuestos riesgos de seguridad en este chip y le solicitó presentar pruebas que respalden su afirmación de que no contiene «puertas traseras».

Asimismo, las autoridades chinas han instado en las últimas semanas a empresas locales a evitar el uso de procesadores H20, especialmente en proyectos vinculados a organismos gubernamentales o a la seguridad nacional, informó la semana pasada la agencia Bloomberg.

Según este medio, los avisos se enviaron a diversas compañías y en algunos casos incluían preguntas sobre las razones para elegir los H20 frente a alternativas nacionales, la necesidad de esa elección y si se habían detectado problemas de seguridad en dichos dispositivos.

«Exportar chips H20 no es una preocupación de seguridad nacional, es bueno para Estados Unidos y es bueno para el mercado chino», zanjó Huang este viernes desde Taipéi.

EFE

MG