PNB detuvo a sujeto por robo de viviendas en Maracay

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvieron a un ciudadano por presuntamente cometer el delito de hurto en flagrancia en una de las comunidades de la ciudad de Maracay, estado Aragua.

El aprehendido por robo fue detenido en Las Delicias

De acuerdo con un video publicado en las redes sociales de la institución, los efectivos de la Estación Policial Parroquial «Las Delicias», realizaron un despliegue al recibir una denuncia sobre el hurto en unas viviendas al norte de la capital aragüeña.

Evidencias del video difundido por la PNB

Según la minuta policial, destaca que el sujeto lo atraparon en flagrancia cometiendo una de sus fechorías. Sin embargo, no precisaron la identidad del aprehendido ni donde se cometieron los delitos.

La comisión destacó que el individuo estaba solicitado por los delitos de ocultamiento de drogas. El caso fue puesto a la orden del Ministerio Público.

RETENIDO CHOFER POR COMETER INFRACCIÓN

Por otra parte, efectivos de la PNB pertenecientes a la Dirección de Tránsito Terrestre del estado Aragua retuvieron a un chofer de autobús por subir a la isla central de la avenida Bolívar de Maracay.

Esta infracción fue captada en un audiovisual que se hizo viral en las redes sociales, donde se observa que en pleno centro de la ciudad como la unidad colectiva de color blanco con azul, subió la zona que divide ambos sentidos de la carretera poniendo en riesgo la vida de otros conductores, peatones y pasajeros de la unidad.

Inmediatamente, una comisión de la Brigada Motorizada Femenina se encargó del procedimiento logrando retener al chofer, para así dictarle una charla correctiva sobre prevención vial e imponiendo su debida multa. Además, el conductor fue suspendido por un mes.

Estas acciones forman parte de la Gran Misión Cuadrante de Paz que busca mitigar los hechos delictivos en el país.

