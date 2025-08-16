Detenido tercer implicado en el femicidio de Génesis Medina

Una tercera persona fue detenida por estar involucrada en el brutal femicidio de Génesis Medina (24), quien fue golpeada, estrangulada y su cuerpo enterrado en una finca del municipio Veroes, estado Yaracuy.

La persona detenida se trataría de un presunto funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adscrito a la Delegación Municipal San Felipe, según revelaron medios de la región, ampliando y sugiriendo una posible trama más amplia y planificada de lo que se creyó inicialmente.

En este contexto, efectivos del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de Yaracuy, fue quienes ejecutaron esta captura, acción que se cumplió en estricta coordinación con la Fiscalía Nacional N° 47 y la Fiscalía N° 13 del Ministerio Público que lleva el caso.

Recordemos que por este caso fueron detenidos George Rangel y Keiwart Rangel, los dos hombres señalados de cometer este horrendo crimen que ha estremecido a la comunidad yaracuyana.

De acuerdo con las investigaciones, el día 2 de agosto fue citado por uno de los dos sujetos que era su expareja sentimental, en una zona lejana de la ciudad de Yaracuy, para sostener una conversación.

Las cámaras de seguridad de la panadería donde laboraba Génesis captaron cuando la joven subía a una camioneta blanca con destino desconocido, se presume que era conducido por uno de los implicados.

Ya en el sitio citado, la pareja de Génesis le exigió que tomara unas pastillas abortivas, ya que estaba embarazada.

La mujer se negó y la pareja inició una acalorada discusión que terminó con la muerte de Medina, quien fue amordazada, golpeada y estrangulada por su victimario.

El individuo con la ayuda de su familiar, trasladaron el cuerpo de la joven y la enterraron en una finca en el municipio Veroes, para así no levantar sospechas.

No obstante, los familiares de Génesis iniciaron una campaña a través de las redes sociales difundiendo la desaparición de la joven, y gracias a esa presión mediática lograron que las autoridades comenzaran la búsqueda.

Los organismos de seguridad detuvieron a uno de los implicados, se presume que sea uno de los dos ya aprehendidos, y éste confesó el crimen y el lugar donde fue enterrada la víctima.

El 8 de agosto, el fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó sobre la detención de George Rangel y Keiwart Rangel, precisando que fueron imputados por los delitos de Femicidio Agravado.

Saab confirmó que uno de los criminales obligó a Génesis a que se tomara unas pastillas para abortar, y que por negarse la mató.

No obstante, familiares de la víctima desmintieron la versión, afirmando que la autopsia reveló que Medina no estaba embarazada.

Asimismo, el gobernador de Yaracuy, Leonardo Intonci, informó que desde los organismos de seguridad ciudadana se desplegaron para hacer justicia sobre este homicidio.

También defendió a las instituciones policiales de la entidad, ya que uno de los implicados inicialmente decían que era un policía activo, pero trabaja en la administración dentro de una de las instituciones.

«No podemos venir a afectar de manera irresponsable a una institución como es el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), que más bien ha sido un componente policial que en todo momento ha tenido un espíritu colaborador», expresó, destacando que no permitirá que se empañe la reputación de la institución.

Ahora se espera que las autoridades judiciales confirmen si es efectivamente un funcionario del Cicpc el detenido e implicado en el caso. Se espera que en los próximos días se ejecuten más capturas, según reseñaron medios locales yaracuyanos.

