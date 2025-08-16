Acuña le da una buena noticia a Atlanta

Está de vuelta. Después de perderse un poco más de dos semanas debido a una distensión de Grado 1 en la pantorrilla derecha, los Bravos de Atlanta activaron al venezolano Ronald Acuña Jr. de la lista de lesionados antes del juego del viernes contra los Guardianes de Cleveland. El receptor y también venezolano Sandy León fue enviado a Triple-A Gwinnett como el movimiento correspondiente.

El de La Sabana estaba anoche como tercero en el lineup ante Guardianes

Acuña, quien fuera JMV de la Liga Nacional (2023), buscará continuar el buen ritmo que tenía antes quedar fuera de acción, al ostentar una línea ofensiva de .306/.429/.577 con 14 jonrones y 26 carreras impulsadas en 55 juegos este año.

La lesión, que inicialmente fue diagnosticada como un problema en el tendón de Aquiles, se esperaba que lo mantuviera fuera por dos o tres semanas. Acuña regresó después de poco más de dos semanas sin realizar una asignación de rehabilitación.

El cañonero de 27 años se perdió el primer mes de la temporada mientras se rehabilitaba de la cirugía del ligamento anterior cruzado del año pasado. Después de ganar el JMV de la Liga Nacional en el 2023 gracias a la primera temporada 40/70 en la historia de MLB, sólo ha disputado en 104 partidos desde el inicio del 2024. También se desgarró el ligamento de la rodilla derecha en el 2021.

Aunque Acuña no tiene suficientes veces al bate para calificar en las tablas de líderes de Baseball Savant, sus estadísticas avanzadas están en línea con cómo estaban antes de la lesión del año pasado. Actualmente se ubica en el percentil 69 en velocidad de sprint y ha robado cuatro bases en cinco intentos.

Aunque nunca hay un buen momento para perder a un jugador del calibre de Acuña, los Bravos registraron un récord ganador sin él (8-7) gracias al sólido desempeño de algunos de los jugadores de su alineación que habían estado teniendo dificultades.

Michael Harris II continuó su fuerte segunda mitad bateando .371 con cuatro bambinazos en ausencia de Acuña, mientras que el dominicano Marcell Ozuna despachó cinco cuadrangulares y el curazoleño Jurickson Profar anotó 12 carreras, la mayor cantidad del equipo.

Todos ellos recibirán un impulso gracias a la adición de Acuña, quien es segundo en el equipo en bWAR (2.6) a pesar de haber jugado en menos de la mitad de los encuentros de los Bravos.

