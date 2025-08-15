PBA se enfrentó a varios delincuentes en hechos aislados

Comisiones de la Policía Bolivariana de Aragua (PNB) realizaron dos procedimientos en el municipio José Félix Ribas, donde en hechos aislados lograron recuperar dos motos presuntamente robadas y tener un breve enfrentamiento con un grupo delictivo de la localidad.

Una de las motos recuperada durante el enfrentamiento

En este contexto, una comisión adscrita al Cuadrante P-12 se trasladó a la parroquia de Zuata específicamente en el sector Robalito, donde lograron encontrar una de las motos que se encontraba abandonada en la zona.

De acuerdo con el parte oficial los agentes recibieron una llamada de los habitantes de la comunidad, quienes indicaron sobre los vehículos. Se conoció que dos jóvenes dejaron la motocicleta en la vía para luego adentrarse a las montañas.

La comisión trasladó el vehículo a la comandancia, se trata de una Bera BRF-150, negra, año 2025, placa AT0N00M, seguidamente fue reclamada por el propietario, indicando a los uniformados que se la habían robado días atrás.

El segundo caso ocurrió en el sector Manantial, donde sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta sostuvieron un breve enfrentamiento con funcionarios de la PBA.

La comisión se trasladó hacia las zonas montañosas de Zuata

Se conoció que los efectivos policiales se encontraban en un despliegue en conjunto con la PNB, la GNB y otros efectivos de la PBA de los municipios Revenga y Santos Michelena.

Al parecer estaban en búsqueda de unos peligrosos delincuentes que se encuentran prófugos de la justicia, y durante el recorrido fueron abordados por dos individuos que se desplazaban en una moto.

Los antisociales sin mediar palabras dispararon contra la comisión mixta para luego huir del sitio. Los funcionarios repelieron el ataque e intercambiaron tiros con los maleantes, pero no lograron alcanzarlos, ya que se adentraron a la montaña.

En este procedimiento recuperaron una moto Empire EK-150, color azul, sin placa visible, siendo igualmente trasladada al comando policial.

Ambas acciones fueron supervisadas por los jefes y comandantes de la Policía Bolivariana de Aragua, las mismas forman parte de las labores diarias que realiza la institución para mitigar los índices delictivos en la jurisdicción.

LINO HIDALGO | elsiglo

