Murió alias «La Guajira» tras enfrentarse a la PNB

Funcionarios de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas de la Policía Nacional Bolivariana (DAET-CPNB), abatieron a una de las delincuentes más buscadas en el estado Guárico, responsable de liderar una célula de la banda delictiva Tren del Llano en Valle la Pascua, municipio Leonardo Infante.

Yudelvis Mayelin Ravelo, muerta

Se trataba de Yudelvis Mayelin Ravelo, conocida con los alias «La India» o «La Guajira», quien tenía entre sus expedientes delitos de robo, extorsión, secuestro, entre otros.

De acuerdo con medios locales, comisiones de la DAET planificaron un despliegue por el municipio Leonardo Infante con el fin de desarticular esta organización criminal que mantenía en zozobra a la jurisdicción.

Durante la mañana del pasado miércoles, los efectivos policiales rápidamente se desplegaron para así combatir al crimen organizado en la zona, logrando ubicar a varios integrantes de la célula del Tren del Llano, entre ellos alias «La Guajira».

Se conoció que la comisión intercambió disparos con la mencionada delincuente, quien resultó herida de bala quedando tendida en el sitio.

Presuntamente la comisión trató de auxiliarla, pero falleció minutos después de ser llevada al hospital Dr. Rafael Zamora Arévalo, debido a las heridas mortales que recibió.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), acudió al lugar de los hechos, a los fines de iniciar las averiguaciones y colectar las evidencias.

El cadáver de Yudelvis Mayelin Ravelo fue trasladado a la morgue del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), donde le realizaron la autopsia de ley.

LINO HIDALGO | elsiglo

CJL