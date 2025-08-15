Aparatoso choque entre moto y carro dejó un herido

Los accidentes y la anarquía vial no paran en las calles aragüeñas, ya que en horas de la tarde de este jueves se registró un aparatoso choque entre una moto y un automóvil en la avenida Ayacucho de la ciudad de Maracay.

La moto quedó destrozada y el carro con el parabrisas roto

El suceso ocurrió a la altura de la escuela La Democracia sentido hacia la avenida Bolívar, dejó un saldo de al menos una persona lesionada, según revelaron fuentes extraoficiales.

De acuerdo con la información recolectada, aproximadamente a las 3:00 de la tarde se conoció que el vehículo particular de color gris era conducido por un hombre y venía acompañado por una mujer y un menor de edad, iba transitando por la calle río Güey para tomar el tramo de la avenida Ayacucho con dirección hacia El Limón.

Sin embargo, cuando estaba cruzando para tomar la avenida, un motorizado que manejaba una moto MD color negro, chocó contra la parte delantera, provocando que se desviara la rueda delantera del vehículo.

La colisión provocó que el conductor de la motocicleta impactara en el parabrisas del carro y luego cayera aparatosamente al suelo.

El percance ocasionó congestión vehicular en la zona, ya que en cuestión de minutos una comisión de la Policía Nacional Bolivariana adscritas a la Dirección de Tránsito Terrestre llegó para atender el accidente.

También se supo que paramédicos llegaron al sitio para auxiliar al lesionado, pero se desconoce más detalles sobre el estado de salud del involucrado.

Se presume que alguno de los dos conductores cometió una infracción, donde posiblemente uno de ellos se pasó la luz roja del semáforo provocando el accidente.

Las autoridades realizaron las investigaciones del caso que entorpeció la rutina de los maracayeros. Se desconoce la resolución del mismo.

LINO HIDALGO | elsiglo

CJL