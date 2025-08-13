Murió joven motorizado al chocar contra un poste

Un joven de 21 años de edad murió de manera trágica este martes por la mañana, luego de que presuntamente chocara contra un poste de electricidad en la ciudad de Cagua, municipio Sucre, estado Aragua.

Según fuentes extraoficiales, la víctima fue identificada como Adonis Marco Antonio Latouche Sánchez, y el hecho ocurrió en la avenida Universidad del sector La Haciendita, a la altura de la sede de la Universidad Central de Venezuela (UCV) de la referida localidad.

Sobre este lamentable accidente del cual se maneja poca información, se conoció que el joven iba transitando por dicha arteria vial con rumbo desconocido.

Aproximadamente a las 10:30 a.m., el motorizado circulaba por la avenida Universidad, y para evitar a personas o vehículos que estaban en la vía, decidió agarrar por el hombrillo de la carretera.

Sin embargo, al parecer Latouche Sánchez perdió el control de la moto y terminó estrellándose contra con poste que está en la vía, sufriendo graves lesiones.

Al sitio llegaron funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), adscritos a la Dirección de Tránsito Terrestre y Protección Civil del municipio Sucre, quienes se acercaron hasta el sitio para atender la emergencia.

Los efectivos de prevención una vez en el sitio fueron hacia donde se encontraba Latouche Sánchez, pero confirmaron que había fallecido debido a un traumatismo generalizado en la región toráxica, que le provocó lesiones internas mortales.

Seguidamente, los organismos de seguridad se encargaron de trasladar el cadáver del joven hacia la morgue del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), ubicado en Caña de Azúcar.

Hasta los momentos no hay una versión oficial de cómo ocurrieron exactamente los hechos, pero las autoridades de Tránsito Terrestre están realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer este hecho vial.

LINO HIDALGO | elsiglo

