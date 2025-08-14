¡Motor Extreme 2025 ya está en marcha!

El Centro Comercial Parque Los Aviadores, se encuentra con sus motores listos y preparados para recibirlos de la mano de la Agencia Publicitaria Visual Express, este 2025 la gran cita automotriz regresa con más potencia que nunca con el Motor Extreme.

El próximo 11 y 12 de octubre de 2025, el estado Aragua será el epicentro de una nueva edición de Motor Extreme, el evento automotriz más importante del país.



Este año, la feria reunirá a las principales marcas automotrices, concesionarios, fabricantes de repuestos, empresas de servicios, accesorios de vehículos, sonido profesional y un amplio sector comercial, la banca, ofreciendo una experiencia única para fanáticos, empresarios y familias.



Compartimos con ustedes un poco de las características que hacen de este un evento con trayectoria y constancia



Pondrán disfrutar de Lubricantes, repuestos, autos nuevos, tecnología y mucho más, conectados con más de 1.000 tiendas del sector automotor y más de 100 marcas líderes reunidas en un solo lugar.

Marcas como AC POWER MAX, dirán presente con su línea de baterías, cargadores y soluciones energéticas diseñadas para vehículos exigentes y clientes que buscan confiabilidad sin límites.



VP Racing continuará con su reconocida línea de combustibles, aditivos y lubricantes de alto rendimiento, diseñados para quienes llevan su motor al máximo y buscan la mejor tecnología en pista y en la calle.

Motos Bera mantendrá su variedad de modelos diseñados para los amantes de la velocidad, la aventura y el estilo sobre dos ruedas.

Duncan y su reconocida línea de baterías, líderes en el mercado por su calidad, tecnología y durabilidad.



Electrónica Los Aviadores llega con una propuesta especializada en sonido, seguridad, accesorios y todo lo necesario para llevar tu vehículo al siguiente nivel.

Fibex Venezuela se une con su línea de productos especializados para el cuidado, mantenimiento y protección de vehículos, brindando soluciones confiables para talleres, tiendas y entusiastas del motor.



ProLED Grop La potencia, innovación y tecnología en iluminación LED ya tienen su espacio asegurado en el evento automotor más grande del país.

Motos Toro con su línea de repuestos, accesorios y soluciones de alto rendimiento, pensadas para talleres, tiendas especializadas y apasionados del mundo biker.

JAC Motors Venezuela se une para exhibir sus más destacados modelos, demostrando por qué es una marca líder en innovación, seguridad y alto rendimiento en el mercado nacional e internacional.



INCA con su línea especializada de productos que respaldan el mantenimiento, rendimiento y seguridad del parque automotor venezolano. Una marca con trayectoria que evoluciona junto al motor del país.

Lubricantes FC dice presente en el evento automotor más grande del país, ofreciendo su línea de aceites y aditivos de alta calidad, ideales para mantener tu vehículo al máximo nivel.



PITS llega con todo su potencial para brindar soluciones modernas al mundo automotriz, demostrando por qué son referencia en mantenimiento, repuestos y experiencia mecánica profesional.

Auto Forros Valencia y su línea de forros personalizados, tapicería automotriz y detalles que elevan el estilo y confort dentro de tu auto. Calidad, durabilidad y diseño en cada acabado.



Autolatas Services, con un amplio catálogo en ventas al mayor de repuestos, accesorios y carrocerías para marcas como Chevrolet, Ford, Chery y Hyundai.

Con envíos a todo el país, llegan al evento para conectar con aliados, clientes y nuevos mercados.

CIAC, impulsará su propuesta académica enfocada en el área automotriz y mecánica industrial, ofreciendo capacitación de calidad y programas diseñados para el futuro del sector.



CHABON ofrecerá una amplia variedad de repuestos al mayor y detal para todas las marcas, con atención personalizada y envíos a nivel nacional. Confianza, calidad y respaldo en cada pieza.

DOCTOR CARS les brindara servicios premium en car detailing, limpieza profunda, tratamientos cerámicos y más ¡Tu auto en manos de profesionales que lo dejan como nuevo los 365 días del año



KAIZEN llega con lo mejor en car detailing, sonido, estética y accesorios automotrices. Calidad, estilo y precisión en cada acabado, para verdaderos amantes de los autos.

POWER SU, es referencia en car audio, personalización extrema y cultura del tuning. Ahora estarán presentes con sus sistemas de alto impacto y estilo único, listos para hacer vibrar el asfalto.



IUAC, les brindar oportunidades académicas en el área técnica y profesional, apostando al desarrollo del talento nacional en áreas como mecánica, electrónica, diseño y más.

AGUACATE HOT DOG prepárate para saborear las mejores hamburguesas y hot dogs con todo el estilo de Aguacate Hot Dog, en nuestra zona de food trucks, donde los motores rugen y el apetito también.



Déjate sorprender por los mojitos con sabores especiales de Lobo Cocktail, en nuestra zona de feria gastronómica. Una explosión de frescura y sabor que no te puedes perder.

Una de las franquicias más reconocidas de la ciudad dice presente con su inconfundible sabor.

KFC se une a la experiencia Motor Extreme para deleitar a los amantes de los motores… y del buen pollo.



Prepárate para refrescarte con los mejores raspados y cocteles de sabores que llegan a nuestra feria gastronómica para ponerle color, sabor y estilo al evento. COCKTHAIL & RASPADO

Disfrutarás de las paletas más cremosas, frutales y deliciosas en nuestra zona gastronómica.



Kombi Paletas llega con su sabor único, directo desde la combi más famosa del sabor.

Hamburguesas jugosas, perros calientes que se roban el show. El Comienzo Burguer dice presente en nuestra zona gastronómica, llevando su estilo único a la feria automotriz más importante del país.



El respaldo que mueve a Venezuela ahora forma parte de la nueva era del mundo motor.

El salón de eventos climatizado albergará el espacio del Motor, un encuentro empresarial donde marcas y tiendas podrán exhibir sus productos, concretar negocios y mostrar lo mejor de la innovación automotriz. Además, habrá un área especial para concesionarios de vehículos, una zona de la banca comercial para facilitar opciones de financiamiento y un espacio al aire libre para exhibiciones y shows.



Motor Extreme 2025 también contará con espectáculos en vivo, competencias, activaciones de marcas y atracciones para toda la familia, con entrada gratuita para niños.

Con más de 85.000 seguidores en sus plataformas digitales o redes sociales y una cobertura mediática nacional, el evento promete convertirse en el escenario perfecto para el networking, el lanzamiento de productos y el entretenimiento de alto nivel.

Conecta, Vende e Impacta. ¡Esto es MOTOR EXTREME! La nueva era del evento automotor.

Un evento organizado por @visualexpress3000

elsiglo