México defiende envío de narcos a EEUU

El Gobierno de México defendió este miércoles el envío de 26 «generadores de violencia» a Estados Unidos y afirmó que los traslados continuarán «si se requieren», como parte de una estrategia para impedir que líderes criminales sigan ordenando secuestros, extorsiones y homicidios desde penales del país.

El SSPC, Omar García Harfuch, y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz

Así lo señalaron el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y el fiscal general de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, quienes subrayaron en conferencia de prensa que toda entrega a autoridades estadounidenses se realiza bajo la condición expresa de que no se aplicará la pena de muerte.

«Estos sujetos, como lo mencionamos, atentan contra la seguridad pública de nuestro país, extorsión, principalmente homicidios, privación ilegal de la libertad, homicidios también de funcionarios. (La entrega a EEUU) es (por) seguridad pública», señaló el titular de la SSPC.

García Harfuch detalló que en el operativo participaron 988 miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de la Marina, Guardia Nacional, SSPC y FGR y 90 vehículos de las mismas.

Los traslados partieron de la Base Aérea Militar Número 1 en 11 aeronaves hacia puntos como White Plains y el aeropuerto John F. Kennedy, en Nueva York; San Diego, California; Phoenix, Arizona; y Dulles, Virginia.

García Harfuch también reportó que los centros penitenciarios del país operan con normalidad y sin incidentes tras la movilización.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre los narcotraficantes entregados el martes por las autoridades mexicanos se encuentran Abigael González, alias ‘El Cuini’, cabecilla del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Servando Gómez ‘La Tuta’, líder de los Caballeros Templarios; y Juan Carlos Félix Gastélum, alias ‘El Chavo Félix’, yerno de Ismael Zambada ‘El Mayo’ García.

La Fiscalía General mexicana anunció el martes la entrega de esas personas, encarceladas en diferentes centro penitenciarios de México, que fueron solicitadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, quien se comprometió a no pedir la pena de muerte para ellos.

Estas 26 personas se suman a los 29 narcotraficantes que, el pasado mes de febrero, México entregó a Estados Unidos.

Previo a la conferencia ofrecida por las autoridades de seguridad, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó que la decisión del traslado de los capos «es por la seguridad de nuestro país, son decisiones soberanas, no tiene que ver con una petición (especial de EEUU)».

En ese sentido, el titular de la SSPC recalcó que la decisión fue adoptada por el Consejo de Seguridad Nacional en el marco del plan contra la extorsión, y con pleno respeto a la soberanía nacional.

