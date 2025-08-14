Autoridades averiguan muerte de ciudadano en Las Tejerías

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), se encuentran averiguando sobre la muerte de un hombre de 45 años de edad, quien fue hallado ahorcado en la población de Las Tejerías, municipio Santos Michelena, Aragua.

El cuerpo fue trasladado a la morgue del Senamecf-Aragua

Se conoció que el ciudadano fue identificado como Antonio José Rodríguez Angulo, y el hecho ocurrió la mañana de este martes en el sector Curiepe de dicha localidad.

Los detectives del Cicpc fueron alertados de la situación cuando conductores y transeúntes hallaron el cuerpo del ciudadano suspendido en la referida localidad.

Al llegar al sitio confirmaron la muerte de Rodríguez Angulo, y procedieron a averiguar lo ocurrido.

Fuentes vinculadas a la investigación revelaron que supuestamente Rodríguez Angulo fue visto por última vez en una estación de servicio ubicada en la zona.

Se dijo que el ciudadano esperó al parecer por horas para que le surtieran su vehículo con gasolina subsidiada por el estado.

Logrando llenar el tanque de combustible, el señor condujo varias cuadras hasta el sector Curiepe, y aparcó el carro cerca donde fue hallado sin vida colgado con una soga al cuello en un objeto fijo, dijo una de las fuentes.

Los efectivos procedieron a bajar el cuerpo de Rodríguez Angulo y trasladarlo a la morgue del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), donde le realizaron la autopsia de ley.

Esta misteriosa muerte aún sigue bajo investigaciones de las autoridades, y al parecer están analizando todas las hipótesis posibles, entre ellas un aparente suicidio, para esclarecer el caso.

