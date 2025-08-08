Motos Bera lanza al mercado su nueva SBR

Con la frase «Dos ruedas mueven el alma», Motos Bera celebró su 28 aniversario con el lanzamiento de la nueva SBR, una versión renovada de su modelo más vendido.

Nueva SBR vino a revolucionar la industria automotriz venezolana

El evento, que tuvo lugar en el Hotel Marriot de Maracay pero que fue transmitido en vivo a través de diversas plataformas digitales, fue liderado por Elías Beirouti, CEO de la empresa, quien destacó la unión de la pasión y el propósito como el motor detrás de este nuevo hito.

Elías Beirouti, CEO de Motos Bera

La nueva SBR llega al mercado prometiendo una experiencia de conducción superior. Según la empresa, este modelo no solo hereda la historia y el legado de casi tres décadas de Motos Bera, sino que también incorpora tecnología avanzada para ofrecer mayor confort, eficiencia y potencia.

Durante su discurso, Beirouti expresó su profundo agradecimiento a la familia venezolana, a los concesionarios y a su equipo de trabajo ya que este es el resultado de años de dedicación y de escuchar las opiniones de los usuarios.

«Cuando la pasión y el propósito se unen, los sueños se convierten en legado. Hoy no celebramos solo un lanzamiento, celebramos 28 años de fe, de trabajo incansable y de esa mano divina que nos ha permitido llegar hasta ustedes», afirmó Beirouti.

Más que una moto, un símbolo

La nueva SBR fue presentada como la «compañera perfecta» para los amantes de la aventura. En un llamado a la comunidad motociclista, Beirouti aseguró que este modelo representa más que un medio de transporte; es una declaración de pasión y espíritu aventurero.

Motos Bera sigue mostrando su poderío Familia Bera celebró los 28 años de la marca con un nuevo lanzamiento

En este sentido, Giorgio Beirouti, director de Motos Bera, informó que el nuevo modelo desde el 30 de julio está disponible en todos los concesionarios, destacando la importancia de usar casco con la campaña «Chamo usa tu casco».

«Estamos muy complacidos de presentar este nuevo modelo, el caballito de hierro, lo que muchos estaban esperando, nuestra SBR 2025. Fueron meses de trabajo arduo, de mucha ingeniería, de diseño, hasta que llegamos a esto, a lo que queríamos», comentó el director de la marca.

Asimismo detalló que la motocicleta está disponible en los colores rojo, negro, azul y plata. También especificó que este modelo tiene tacómetro de pantalla digital, faro LED, asientos con más confort, entre muchísimas otras características y como todos los modelos, viene asegurada, con cascos certificados de planta y un par de guantes, lista para recorrer las calles de Venezuela.

La moto que mueve a Venezuela

Por su parte, Jesús Prato, gerente de Comercialización y Venta de Motos Bera, aseguró que «esta es la renovación de nuestro caballito de hierro» que viene con mayor tecnología en el motor para una arrancada mucho mejor, con amortiguador y tubo de escape reforzado y guardafango delantero.

Giorgio Beirouti, director de Motos Bera

«Esta es la moto que mueve a Venezuela, la moto emblemática del trabajador, de todos los venezolanos, por eso utilizamos para este lanzamiento la frase ‘Dos ruedas mueven el alma».

CHIQUINQUIRÁ RIVERO

