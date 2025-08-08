Comenzó en Mariño el Plan Escuelas Abiertas Agosto 2025

Desde la Unidad Educativa Nacional «José Rafael Revenga» se dio inicio al Plan Escuela Abiertas Agosto 2025, importante estrategia impulsada por el gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación, con la intención de generar actividades deportivas y recreativas para niños, niñas y jóvenes en alianza con distintas instituciones durante el periodo vacacional.

Las autoridades en el inicio del plan

La profesora Leyra Suárez, directora para la Calidad Educativa en el estado Aragua, informó que esta fiesta recreacional busca garantizar unas vacaciones felices y productivas aprovechando los espacios educativos en trabajo conjunto con la organización comunal.

«Hoy se están sumando 277 instituciones educativas en todo el estado Aragua, a este hermoso y grandioso Plan de Escuelas Abiertas Agosto 2025. Contamos con la presencia de aproximadamente 250 niños y niñas el día de hoy, en esta sola unidad educativa, con la presencia de todas las instituciones que conforman el frente preventivo; un evento nacional que garantiza la armonía de todas las instituciones educativas, conjuntamente con los movimientos bolivarianos de familia, nuestros representantes y nuestros maestros», explicó Suárez.

El plan vacacional busca brindar recreación a los jóvenes

Por otro lado, el alcalde de Mariño, Carlos Guzmán, resaltó la importancia de esta iniciativa llena de creatividad y entusiasmo, para que estos espacios educativos se conviertan en epicentros de entretenimiento, aprendizaje y desarrollo social.

«Nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestra gobernadora Joana Sánchez, en el marco de la cuarta transformación y el Plan de la Aragüeñidad, dan continuidad a este plan dirigido a la atención de nuestros jóvenes, para unas vacaciones productivas y recreativas, es un esfuerzo que se está haciendo de parte de todas las instituciones para el bienestar de nuestros niños y niñas», indicó el mandatario municipal.

También detalló que en el municipio Santiago Mariño, alrededor de 25 planteles educativos estarán activos con el plan, durante el cual se estima atender más de cuatro mil niños, niñas y jóvenes. El Plan Escuelas Abiertas Agosto 2025, busca establecer y ofrecer espacios seguros para el esparcimiento, la formación e integración comunitaria a través de encuentros deportivos, culturales, recreativos y formativos que promuevan la identidad local, valores de paz y sana convivencia.

elsiglo

CJL