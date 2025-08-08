Plan vacacional comunitario llegará a la región aragüeña

En los espacios del Instituto Aragüeño de la Juventud (Insajuv), se llevó a cabo la instalación del concejo estadal de recreación, un paso fundamental para el próximo lanzamiento del plan vacacional comunitario.

Las 191 comunas de la entidad se llenarán de alegría y recreación

Esta instancia, conformada por diversas instituciones y representantes del sector, tiene como objetivo principal coordinar y articular las acciones necesarias para garantizar unas vacaciones felices y productivas para los niños, niñas y adolescentes de las 191 comunas que comprenden el territorio aragüeño.

Manuel López, secretario de juventud y deportes del estado Aragua, expresó que el plan vacacional comunitario es una estrategia de atención integral del presidente Nicolás Maduro.

«Esto va dedicado para nuestros niños, niñas y adolescentes en todo el territorio nacional, y que, en el estado Aragua, por instrucciones de la ciudadana gobernadora Johana Sánchez, en perfecta articulación con los alcaldes y alcaldesas», dijo.

Asimismo, el director del Ministerio del Poder Popular para la Juventud en el estado Aragua, Anthony Bolívar, agregó que el despliegue se realizará en las 191 comunas y circuitos comunales de la entidad, con el propósito de llevar alegría y recreación a todos los niños.

«Vamos a tener dispuesto para esto una serie de recreadores, integrados por los diversos movimientos sociales juveniles e instituciones. Además de eso vamos a estar desplegados desde el día ocho de agosto hasta el ocho de septiembre en todas las comunas y circuitos comunales», resaltó Bolívar.

El concejo estadal de recreación trabajará en la planificación de actividades deportivas, culturales y formativas que se llevarán a cabo en las comunidades, promoviendo la participación y la integración durante el período vacacional.

Bolívar concluyó extendiendo una invitación a los padres y representantes a sumarse a esta iniciativa impulsada por el Gobierno Nacional ya que «este es un plan abierto al público».

«Todo el que quiera participar es bienvenido, nosotros tenemos dispuesto no solamente el plan agosto de escuelas abiertas, sino que también vamos a tener una atención directa en las comunidades, con todo lo que es la red integral de recreación», indicó para finalizar.

