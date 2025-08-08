Karate Do de Aragua subió al podio en los JDNE 2025

La delegación de kárate de Aragua comenzó su participación en los Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles 2025 con un importante logro. En el primer día de competencia, la atleta Alexni Dama obtuvo la medalla de bronce en la categoría de kata sub-14 femenino.

El evento se está llevando a cabo en el Gimnasio Nicolás Ojeda Parra en Yaracuy. La competencia de kata sub-14 fue reñida, con el primer lugar para el estado Zulia y el segundo para Táchira.

La joven karateca aragüeña demostró un alto nivel técnico, aunque un error la llevó a descender en la clasificación, impidiendo que alcanzara el primer lugar.

A pesar de este percance, su desempeño fue notable y le permitió subir al podio.

La delegación de Aragua continuaba anoche, con la expectativa de sumar más medallas y dejar en alto el nombre de la región en esta importante justa deportiva.

Recibieron a medallistas

El Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA) continúa recibiendo a sus atletas de los Juegos Nacionales Deportivos Estudiantiles 2025 con honores. En un emotivo acto, los medallistas de judo y la abanderada de la delegación fueron recibidos como verdaderos campeones en las instalaciones de la Villa Deportiva David Concepción.

El recibimiento, que se llevó a cabo en el comedor del IRDA, fue un acto de reconocimiento al esfuerzo y la dedicación de los jóvenes deportistas. El evento estuvo encabezado por el presidente del Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA), Carlos España, quien en nombre de la gobernadora Joana Sánchez, brindó palabras de agradecimiento por el gran desempeño de los atletas en la justa deportiva.

Una de las figuras más destacadas de la jornada fue Alin Haidar, medallista de plata en judo y abanderada de la delegación de Aragua. Con gran emoción, Haidar expresó: «Primeramente darle gracias a todo el equipo de la gobernadora Joana Sánchez. Para nosotros fue un orgullo representar al estado y dar el todo por el todo». Sus palabras reflejan el sentir de toda la delegación, que ha demostrado un compromiso inquebrantable en cada competencia.

