Venta de café molido se mantiene a pesar de la inestabilidad del dólar

A pesar de la inestabilidad del dólar, los comerciantes del municipio Libertador han reportado que la venta de café molido ha estado movida en las últimas semanas, por lo que esperan que esta tendencia se mantenga para así seguir percibiendo ingresos que permitan mantener el negocio.

La venta del café en Libertador se ha mantenido

Al respecto, Iris Peraza, propietaria de un establecimiento local, compartió su perspectiva sobre la situación actual del mercado.

«En mi negocio la venta ha estado buena, aunque hay días en los que se pone floja», comentó.

A medida que el mes de agosto avanza, la comerciante ha notado una ligera disminución en las ventas, pero se mantiene optimista.

«Esperamos que mejore bastante. Actualmente, tenemos el kilo de café molido a 1600 bolívares. Dependiendo de cómo nos lo traiga el proveedor, ajustamos el precio, pero hay temporadas en las que el precio se mantiene estable por un buen tiempo», agregó.

Iris Peraza

Peraza también destacó que los clientes suelen llevarse cantidades variadas, desde 100 gramos hasta un kilo, lo que refleja una demanda constante a pesar de las fluctuaciones económicas. «Los clientes se acercan y compran de a poquito. Es un producto esencial para ellos», afirmó.

Sin embargo, Peraza no oculta su preocupación por el impacto del dólar en los precios. «Cuando nos cobran en bolívares es como si el precio subiera de inmediato. Si el dólar sigue subiendo, eso afecta directamente nuestro costo y, por ende, los precios del café», explicó.

A su vez, la vendedora espera que la situación mejore y que el valor del dólar se estabilice.

«Estamos todos esperando que el dólar baje y que eso se refleje en los precios. La esperanza es que podamos seguir ofreciendo un buen producto a un precio accesible para nuestros clientes», finalizó.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

CJL