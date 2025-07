Mercado de hortalizas de Lamas tambalea por inundaciones en Los Andes

Los mercados de hortalizas y verduras en el estado Aragua se han visto considerablemente afectados, debido a las inundaciones que se han registrado en la región andina de nuestro país, ocasionando que la emergencia por las lluvias retrase la llegada de la mercancía y provoque a su vez alteraciones en sus precios y abastecimiento.

El comercio reporta pocas ventas

Específicamente en la población de Santa Cruz, municipio José Ángel Lamas, la situación es igual de compleja, ya que desde la semana pasada, cuando comenzaron a registrarse las anegaciones en los estados Barinas, Mérida, Trujillo y Táchira, empezó a manifestarse el impacto negativo en la economía local.

Rubén Tesorero

Sí hay mercancía, pero más cara

Rubén Tesorero, trabajador de un local de verduras de la calle Acosta Medina, frente a la plaza Bolívar de Santa Cruz, precisó que estaban esperando un cargamento de Los Andes desde tempranas horas del lunes, pero al momento de entrevistarlo no había llegado.

«Está afectando aquí bastante, porque mira la hora que es y todavía no ha llegado la mercancía. No sabemos a qué hora va a llegar, si está marchitada por el trayecto, y acabo de hablar con el dueño de la mercancía y me dijo que no ha llegado a Maracay», dijo.

El trabajador calculó que llegaría en la tarde, luego de que los productos del campo llegaran al Mercado Mayorista de la Intercomunal, aunque considera que esto puede ser contraproducente para ellos, en especial a la hora de ofrecer productos como lechuga, cilantro, coliflor, brócoli, acelga, remolacha, zanahoria y otros, que se van deteriorando con el viaje.

Hellen Pérez

Hellen Pérez, quien es encargada de un establecimiento ubicado en la calle Bolívar diagonal a la calle Hernández Nadal, explicó que la mercancía subió el doble durante esta semana, y muchos de los productos están empezando a escasear debido a la crisis en la región occidental.

«Lo que pasa es que todo se desapareció, entonces son pocas las personas que están viajando, que tienen el acceso a pasar hacia allá, entonces la mercancía está escasa», agregó.

Mencionó que los distribuidores comentaron que el problema es por las inundaciones, porque «no fue solamente en Mérida nada más, en Trujillo también. Y productos como el apio españa, perejil, acelga, espinaca y el calabacín todo son productos de allá», dijo.

Jeison Ramírez

Por su parte, Luis Rondón aseguró que los productos subieron casi 100% esta semana en el Mercado Mayorista. «Dicen que es por las lluvias, y los productos que más aumentaron son la papa, la zanahoria y los plátanos», comentó.

También el vendedor presume que muchos vendedores se aprovechan de esta emergencia para aumentar los precios, pero no es algo que esté confirmado.

Para finalizar, Jeison Ramírez, quien es encargado de un local ubicado en el sector Centro I (La Cruz), precisó que la dificultad para conseguir la mercancía se presentó desde la semana pasada, cuando iniciaron las inundaciones.

«El patrón decía que no se conseguía la mercancía como tal, pero sí se trajo. Hubo variedad en los precios, pero se ha mantenido, han bajado a como estaba al momento del comienzo de la emergencia», finalizó.

