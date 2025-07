Colegio de Médicos aconseja precaución con productos sin regulación

Ante la reciente retirada del mercado de la pasta dental Colgate Mint en Brasil, debido a reportes de efectos adversos como lesiones en la cavidad oral y picazón y la posterior prohibición en Venezuela, el presidente del Colegio Médico del Estado Aragua, Ramón Rubio, explicó en qué consiste esta situación.

El producto ha tenido reacciones adversas en pacientes de Brasil

Aunque en Venezuela solo existe un comunicado ministerial, el doctor Rubio recomendó a los consumidores usar solo productos con un permiso sanitario del Ministerio de Salud, dado que hay muchos productos sin regulación en el país.

«Se aconseja a las personas que presenten síntomas acudir a un médico o odontólogo y reportar cualquier situación a las autoridades sanitarias correspondientes», señaló el galeno.

Asimismo, el presidente del Colegio de Médicos aseguró que es importante comprender que todo producto que se utilice en el cuerpo humano debe tener la aprobación del Ministerio del Poder Popular para la Salud, a través de un permiso sanitario que generalmente involucra al Instituto de Higiene, que es el que debe hacer los estudios antes de otorgar el visto bueno a cualquier producto, sobre todo que sea de consumo humano, sea medicamentos, alimentos, cosméticos, entre otros.

«A las personas se les debe recomendar que sólo consuman o usen productos que tengan un permiso sanitario reconocido por nuestras autoridades sanitarias. Hay que tener cuidado porque a Venezuela están entrando muchos productos de tantos medicamentos, cosméticos y alimenticios que no tienen ninguna regulación y no sabemos qué puede ocurrir», precisó Rubio.

«En cuanto a la pasta dental, según lo que se está investigando, parece que está relacionado con un excipiente que es una sustancia donde va contenido parte del producto para acompañar al principio activo, hablaron de un cambio de cloruro de flúor hacia cloruro de estaño y parece que, pudiera de ser la causa de estos efectos adversos», detalló el doctor.

Ramón Rubio, presidente del Colegio de Médicos de Aragua

En este sentido, comentó que la población debe estar alerta ante cualquier aparición de algún síntoma y que se haga multitudinario, y en ese caso, lo ideal sería acudir a su médico de confianza o a un odontólogo para que certifique que hay algún tipo de problemas en cavidad bucal.

«Sí este es el caso, aquí en Aragua, existe un servicio de contraloría sanitaria con inspectores sanitarios, donde se puede hacer la respectiva denuncia», finalizó Rubio.

Falta de información

Una encuesta realizada en la ciudad de Maracay, se confirmó que gran parte de la población desconoce la problemática.

Surge preocupación por productos no regulados

En este contexto, a Kelly Burbano se le consultó sobre la alerta sanitaria y aseguró que se enteró cuando se le preguntó. «Me estoy enterando ahorita del tema», recalcó.

Burbano explicó que usa la pasta dental de la variante Clean Mint desde hace un tiempo. Notó que ha tenido sensibilidad en las encías, recordando que la última vez que se hizo una limpieza dental fue en febrero.

«Tengo demasiada sensibilidad que no me puedo cepillar, más bien tengo que hablar como una abuelita para que se me pase», dijo la encuestada.

También comentó que ha tenido que comer frutas como el cambur y otros productos para aliviar el dolor.

Arianny Perdomo también desconocía la alerta sanitaria emitida por el SACS sobre la pasta dental. «Yo la compré recientemente, pero no he sentido nada extraño», dijo.

Igual desconocimiento manifestó José Pérez, quien se enteró ante la pregunta del equipo reporteril de elsiglo. «Y eso que yo veo todas las redes, me metí en TikTok y me entero de lo que pasa allí, pero no de la alerta sanitaria que me estás mencionado», aclaró.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO y LINO HIDALGO | elsiglo

CJL