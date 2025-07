Ventas de hierbas medicinales caen en el Mercado Libre

En medio de un brote de gripe y otras infecciones respiratorias que afectan a la población aragüeña, los vendedores de ramas y hierbas medicinales en el Mercado Libre de Maracay han reportado una significativa disminución en sus ventas.

La venta de plantas medicinales va lenta, según reporte de los comerciantes

A pesar de que muchos ciudadanos están buscando alternativas naturales debido al alto costo de las medicinas tradicionales, la situación económica ha complicado la actividad comercial en este sector.

Yoli Delis, encargada de uno de los pocos locales dedicados a la venta de hierbas medicinales en el mercado, expresó su preocupación por la caída en las ventas.

«Las ventas no están buenas, están pésimas. El Mercado Libre no es igual como antes, ahora se vende poquito, las ventas no están fluyendo como antes», comentó.

A pesar de la baja en las ventas, Delis subrayó la importancia de la medicina natural en el contexto actual, especialmente en temporada de invierno, que trae consigo múltiples enfermedades respiratorias.

«Ante el incremento de casos de enfermedades respiratorias, es recomendable probar con medicina natural, la cual a mi juicio es beneficiosa para el organismo», afirmó.

La vendedora compartió algunas recetas que considera efectivas para combatir los síntomas respiratorios, destacando la combinación de guarapo de malojillo, hojas de guayaba, poleo, eucalipto y concha de naranja.

«Si consiguen la hoja de cebolla morada, ponle unas dos hojitas para que eso le quite todo lo que es inflamación e infección de los bronquios. Eso le hace quitar todo eso que la gente casi toma pastilla, pastilla, pastilla… Tiene que tomar bastante plantas en té», recomendó Delis.

Además, enfatizó que el yagrumo es otra opción eficaz para limpiar los pulmones y aliviar la acumulación de flema. «Nada más el yagrumo te va a limpiar todo lo que son los pulmones y te va a quitar el frío de los bronquios», agregó.

Delis también hizo hincapié en la importancia de cuidar la dieta durante este periodo, sugiriendo evitar el consumo de agua fría y optar por bebidas calientes para favorecer la recuperación. «No tomes agua fría porque nada hace con tomar cosas calientes y también tomar cosas frías, así no se va a curar a la persona», advirtió.

Con la llegada del frío y el aumento de enfermedades respiratorias, muchos maracayeros se ven obligados a buscar alternativas más accesibles para cuidar su salud. Sin embargo, el panorama para los vendedores de hierbas medicinales sigue siendo complicado, lo que resalta la necesidad urgente de medidas que fomenten el consumo local y apoyen a estos pequeños emprendedores en tiempos difíciles.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

CJL