Más de 1.400 familias beneficiadas con operativo de Gas

A principios de esta semana, en el municipio José Rafael Revenga, del estado Aragua, se llevó a cabo un importante operativo de distribución de gas doméstico, esto en el marco de la cuarta transformación y del cumplimiento del Plan de la Patria, orientado a garantizar el bienestar integral del pueblo a través del acceso equitativo a los servicios públicos esenciales.

La jornada favoreció a residente de El Consejo.

La jornada, ejecutada en los urbanismos: Ezequiel Zamora y Tiquire Flores de El Consejo, fue realizada a través de la empresa estatal Aragua Gas, en articulación con la Gobernación del estado Aragua y bajo la coordinación del Gobierno Municipal, beneficiando a más de 1.400 familias que lograron adquirir cilindros de gas de: 10, 18 y 43 kilos, atendiendo así una necesidad prioritaria de las comunidades.

La actividad contó con la presencia del secretario regional para la Optimización de los Servicios Públicos, Rodolfo Ramírez; la presidenta de Aragua Gas, Andrea Peralta; el responsable municipal del servicio de gas en Revenga, Jhonny Alarcón, así como representantes del Poder Popular de la comuna José Rafael Revenga, líderes comunitarios, políticos y habitantes del sector.

En este sentido, los consejeños recibieron con entusiasmo este despliegue logístico, que permitió facilitar el acceso a un servicio vital como lo es el gas doméstico. Muchos vecinos destacaron la organización, la rapidez del operativo y el acompañamiento permanente de las autoridades, reflejando el compromiso con la mejora constante de la calidad de vida en el municipio.

«Una maravilla que hayan traído este operativo hasta aquí», expresó el señor Gustavo Méndez, vecino del urbanismo Ezequiel Zamora, quien agradeció el esfuerzo conjunto de la gobernadora del estado Aragua y del alcalde de Revenga, por priorizar la atención directa y efectiva a los sectores populares.

«Hoy estamos muy contentos y agradecidos por esta atención que va directo al pueblo. Esto es bienestar tangible», agregó.

Por su parte, Jhonny Alarcón, expresó: «Agradecemos profundamente el respaldo de la Gobernación de Aragua y de la empresa Aragua Gas por hacer posible este mega operativo que hoy beneficia a más de 1.400 familias de nuestras comunidades Ezequiel Zamora, Tiquire Flores y Tequiere. Esto demuestra que cuando se trabaja en equipo por el bienestar del pueblo, se logran grandes resultados en materia de servicios públicos».

Este tipo de jornadas forman parte del Plan de Gobierno Municipal 2025-2029 que adelanta el alcalde Daniel Perdomo, con el objetivo claro de consolidar los servicios públicos en las tres comunas que integran el municipio.

Siendo así, que a través de acciones concretas como esta, las autoridades presentes puntualizaron que se fortalece la estructura de atención social, en consonancia con el Plan de la Aragüeñidad promovido por el Ejecutivo regional y las políticas nacionales del Gobierno nacional.

El alcalde Daniel Perdomo ha reiterado en múltiples oportunidades su compromiso con el pueblo revengueño, enfocando su gestión en el desarrollo armónico de las comunidades, el fortalecimiento de las misiones sociales y la articulación directa con las bases populares para atender de manera eficiente los requerimientos de la ciudadanía.

