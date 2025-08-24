En una muestra de articulación entre las comunidades y el ejecutivo regional y nacional, cientos de familias del municipio Tovar en el estado Aragua se beneficiaron de una jornada especial de distribución de alimentos, que tuvo lugar este lunes en las inmediaciones de la Alcaldía de Tovar.

Los consumidores pudieron adquirir productos a bajo costo.

La actividad, impulsada por el programa Mercal, permitió a los asistentes adquirir productos esenciales a precios justos, aliviando así el impacto económico en los hogares más vulnerables.

Desde tempranas horas de la mañana; mujeres, hombres y adultos mayores se congregaron en esta parte de la región aragüeña, para participar en este operativo, que más allá de proveer alimentos, representó una oportunidad de encuentro, atención y respuesta directa a las necesidades de la comunidad.

Arroz, pasta, harina de maíz, azúcar, café, aceite, granos, sardinas y proteínas fueron algunos de los rubros disponibles, lo que garantizó una oferta variada y equilibrada para el consumo familiar.

En este sentido, las autoridades presentes mencionaron que la actividad forma parte de un plan integral para fortalecer la seguridad alimentaria en el municipio, en un contexto donde muchas familias enfrentan retos económicos.

«Gracias a la coordinación entre la Alcaldía de Tovar, la Gobernación del estado y el Gobierno nacional, se logró llevar este operativo a la puerta del pueblo, evitando traslados largos y costos adicionales en transporte», expresaron.

También te puede interesar: Jornada de alistamiento de la milicia se realizó en la Plaza Bolívar

Más detalles sobre Jornada Mercal favoreció a cientos de colonieros

Ante este cuadro, los propios beneficiarios no tardaron en expresar su satisfacción. «Gracias a estas jornadas podemos llevar comida a la casa sin pagar precios exorbitantes. En el mercado esto costaría el doble», comentó la señora Mariana Gerig, habitante del sector Palmarito. Como ella, muchos coincidieron en que este tipo de iniciativas son una respuesta efectiva a las realidades que vive el pueblo.

Además del aspecto económico, la jornada promovió un ambiente de solidaridad y organización comunitaria, donde consejos comunales y líderes de calle colaboraron activamente en la logística y atención de los asistentes. La participación ciudadana fue clave para garantizar que el proceso se desarrollara con orden, respeto y eficiencia.

Desde la Alcaldía de Tovar se reiteró el compromiso de seguir trabajando por el bienestar colectivo. «Estas jornadas no son un evento aislado, sino parte de una política social sostenida que busca garantizar el derecho a la alimentación digna y accesible para todos», expresó un vocero municipal, destacando que ya se planifican nuevas fechas para extender este beneficio a otras comunidades del municipio.

El equipo de Mercal también destacó la importancia de estas acciones conjuntas como instrumento para combatir la especulación y fomentar circuitos alternativos de distribución, más humanos y solidarios.

En definitiva, la Jornada Mercal en Tovar no sólo llenó despensas, sino también renovó la esperanza de muchas familias.

DANIEL MELLADO | elsiglo

MG