Jornada de alistamiento de la milicia se realizó en la Plaza Bolívar

Este sábado, cientos de ciudadanos en todo el país atendieron el llamado del presidente Nicolás Maduro y participaron en la jornada de alistamiento a la Milicia Nacional Bolivariana, enmarcada en el Gran Plan Nacional de Soberanía y Paz.

Los ciudadanos acudieron al llamado nacional.

La gobernadora Joana Sánchez, encabezó la jornada.

La iniciativa, que se extenderá hasta hoy, se desarrolla de manera simultánea en los 24 estados del territorio nacional. Para ello se habilitaron puntos de registro en plazas Bolívar, instalaciones militares y en más de 15 mil Bases Populares de Defensa Integral.

De acuerdo con lo señalado por el Ejecutivo, la convocatoria busca fortalecer la capacidad de defensa territorial frente a lo que califican como «amenazas imperiales» y consolidar la organización popular en defensa de la paz y la soberanía.

En Aragua, desde la Plaza Bolívar de Maracay, la gobernadora Joana Sánchez encabezó la jornada y destacó la importancia histórica del llamado presidencial.

«Esto es un llamado histórico en este nuevo momento que ha hecho el comandante presidente Nicolás Maduro. En el marco del Plan Nacional de Soberanía y Paz Simón Bolívar, el pueblo de Aragua, como lo ha hecho siempre, se suma con lealtad y firmeza al proceso revolucionario y a la defensa de nuestra patria. Hoy no se trata de colores políticos, ni de credos o culturas; se trata de la vida, de la paz y de la sobrevivencia de nuestro pueblo», expresó.

Alistamiento desde la Plaza Bolívar.

Asimismo, la mandataria regional resaltó además que la participación ciudadana incluyó jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad, quienes manifestaron su compromiso con el quinto componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

También te puede interesar: Academia Técnica Militar dio la bienvenida a más de 200 aspirantes

En FLA se sumaron a la jornada

Los municipios del estado Aragua se incorporaron este fin de semana a la jornada nacional de alistamiento de la Milicia Bolivariana, convocada por el Ejecutivo como parte del Plan Nacional de Soberanía y Paz, en defensa de la patria frente a lo que el Gobierno ha calificado como «pretensiones imperiales».

En el municipio Francisco Linares Alcántara, el alcalde Víctor Bravo encabezó las actividades y destacó el respaldo de la ciudadanía a la iniciativa.

La milicia se activó en Maracay.

«El plan tiene como objetivo rechazar las apetencias del Gobierno norteamericano contra nuestra patria y contra nuestro presidente Nicolás Maduro. Hoy hemos registrado a militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, del Gran Polo Patriótico, de organizaciones sociales y del poder popular, todos alistándose para defender la patria de Simón Bolívar, de Hugo Chávez y de todos los venezolanos», afirmó el Mandatario.

Bravo informó que en la jurisdicción se habilitaron dos puntos de registro, la Plaza Santa Rita y en la parroquia Monseñor Feliciano González, donde la respuesta ha sido masiva. Solo en la primera, aseguró, ya se contabilizaban más de 500 inscritos durante la jornada.

El alcalde detalló que el municipio cuenta con una estructura de defensa organizada desde las Unidades Populares de Defensa Integral (UPDI), que abarcan 1.476 consejos comunales agrupados en torno a los centros electorales. Además, se avanza en la conformación de 12 Círculos Populares de Defensa Integral (CPDI) y en la creación de la Agrupación de Defensa Integral (ADI) Francisco Linares Alcántara, destinada a consolidar la estrategia de seguridad territorial.

Finalmente, Bravo subrayó que la gestión local se articula con el plan de la gobernadora Joana Sánchez, con el fin de garantizar «tranquilidad y estabilidad para todos los habitantes del estado Aragua».

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

Fotos | JOEL ZAPATA

MG