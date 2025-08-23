Academia Técnica Militar dio la bienvenida a más de 200 aspirantes

El sentimiento patriótico llenó la Academia Técnica Militar de la Guardia Nacional Bolivariana (ATMGNB), ubicada en la población de San Mateo, municipio Bolívar, con el recibimiento de más de 200 jóvenes, hombres y mujeres que inician su camino para dedicarse a la defensa de la nación.

Academia Técnica Militar recibió a los aspirantes a cadetes del calendario académico 2025-2026.

Recientemente, se marcó un nuevo comienzo para estos jóvenes, quienes acompañados de sus padres y representantes, dieron el primer paso en su formación militar. Durante cuatro años forjarán su carácter, con el objetivo de mantener la ética y la moral del país.

El general de Brigada Numa Coste Ferreira Coss, director de la ATMGNB, afirmó que el proceso de captación cumplió fielmente con las directrices de las autoridades de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV), lideradas por el general en Jefe Omar Enrique Pérez la Rosa.

En sus palabras de bienvenida, el director enfatizó la filosofía de la profesión militar. «Cumplir con la misión de garantizar la preparación física, moral y militar, recordando que esta es una profesión de sacrificio, obediencia y lealtad», expresó.

Asimismo, resaltó la importancia de actuar «acorde siempre a los preceptos constitucionales; como lo encomienda el Estado venezolano: salvaguardar nuestra patria y cooperar de manera definitiva con el desarrollo integral de la nación».

Desde el lunes 11 de agosto, los más de 200 participantes iniciaron un propedéutico, un programa de nivelación de 13 días continuos diseñado para la adaptación a la vida de cadete.

Durante este tiempo fortalecerán sus potencialidades bajo un plan de adiestramiento militar impartido por personal profesional y una vez culminado este proceso y tras aprobar el plan de adiestramiento, los aspirantes pasarán a conformar las filas de las academias militares, donde serán denominados oficialmente aspirantes a cadetes del calendario académico 2025-2026.

