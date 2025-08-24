Más de 400 mariñenses atendidos en jornada de salud

Recientemente se llevó a cabo una extensa jornada médica en la Unidad Educativa Nacional Francisco Linares Alcántara del municipio Santiago Mariño, donde se brindaron importantes servicios de salud a la comunidad.

Más de 400 personas acudieron a la jornada de salud.

Durante la actividad, más de 400 habitantes recibieron atención gratuita en diversas especialidades como medicina general, oftalmología, otorrinolaringología, odontología y dermatología, garantizando de esta manera el acceso a servicios de salud oportunos y de calidad para la población.

La directora del Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) El Tierral, doctora Lourdes Escalona, destacó el esfuerzo articulado entre los distintos niveles de gobierno y el poder popular organizado.

También te puede interesar: Más de 1.400 familias beneficiadas con operativo de Gas

«Nos encontramos desplegados gracias a los lineamientos de nuestro Gobierno Bolivariano, atendiendo integralmente a nuestros pobladores en busca de la suprema felicidad. Esta jornada ha beneficiado a más de 400 personas y seguimos sumando esfuerzos junto a nuestro presidente Nicolás Maduro; la gobernadora Joana Sánchez; el alcalde Carlos Guzmán; la autoridad única de Salud, doctora Yosmary Lombano; además de los equipos sociales, UBCh, jefes de calle y de salud», expresó.

Finalmente, Escalona informó que la próxima jornada se desarrollará en las parcelas 17 y 18 de la Base de Misiones, donde se prevé beneficiar a 5 mil 500 habitantes, garantizando la atención directa a las familias de todos los sectores aledaños.

elsiglo

MG