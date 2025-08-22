Maduro convoca a la Milicia ante el patrullaje de buques de EE.UU. en el Caribe.

Nicolás Maduro anunció este jueves la convocatoria a una jornada de alistamiento de las «fuerzas milicianas» para el fin de semana, como respuesta al patrullaje de buques estadounidenses en el Caribe, cerca de las costas venezolanas.

«He convocado para el próximo sábado y el próximo domingo, en las sedes de cuarteles militares, unidades militares, plazas públicas centrales, plazas Bolívar y en las sedes de las bases populares de defensa integral (…) a un proceso de alistamiento nacional de todas las fuerzas milicianas, de toda la Milicia Nacional Bolivariana», declaró Maduro en un acto televisado en compañía de integrantes de ese cuerpo, parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Amplió el llamado a milicianos, reservistas y ciudadanos interesados en sumarse al denominado Plan Nacional de Soberanía y Paz.

«Como comandante en jefe he considerado necesario y oportuno que sábado y domingo tengamos esta gran jornada de alistamiento y llamado a filas de todos los milicianos, todas las milicianas del país, de todos los reservistas y de todo ciudadano que quiera dar un paso al frente para decirle al imperialismo basta de tus amenazas, Venezuela te rechaza, Venezuela quiere paz, y si Venezuela quiere paz, habrá paz», agregó.

Maduro reafirmó que la orden de “defender la patria” ya está dada.

El lunes, ordenó el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el territorio, medida que adoptó tras el anuncio de Estados Unidos de aumentar a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura.

El martes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que Washington está listo para «usar todo su poder» con el fin de frenar el «flujo de drogas hacia su país», lo que implicaría el envío de buques y soldados a aguas del Caribe próximas a Venezuela.

