Luis Arce se une a la Cumbre Amazónica en Bogotá junto a Petro y Lula.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, llegó esta madrugada a Bogotá para participar este viernes en la V Cumbre de Países Amazónicos junto con sus homólogos de Colombia, Gustavo Petro, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, informó la Cancillería.

La participación de Arce en la cumbre no estaba prevista y se produce cinco días después de las elecciones presidenciales en Bolivia en las que su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), sufrió una importante derrota.

Arce fue recibido en la base militar de Catam, anexa al aeropuerto internacional El Dorado, de Bogotá, por la canciller encargada de Colombia, Rosa Villavicencio, y por la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez.

En la Cumbre Amazónica, Petro, Lula, Arce y los cancilleres de los ocho países que forman parte de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) definirán compromisos para llevar a la COP30, que se celebrará en noviembre próximo en la ciudad brasileña de Belem do Pará.

La canciller colombiana presidió ayer en Bogotá la III reunión extraordinaria de ministros de Relaciones Exteriores y delegados de la OTCA en la cual participaron los cancilleres de Bolivia, Celinda Sosa Lunda; de Brasil, Mauro Viera; de Perú, Elmer Schialer; y de Venezuela, Yvan Gil Pinto, entre otros.

En dicha reunión se aprobó tras la denominada ‘Declaración de Bogotá’ 20 resoluciones que se adoptarán hoy en la cumbre presidencial.

