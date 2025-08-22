El Estadio Monumental será el escenario principal en Caracas para celebrar la canonización de José Gregorio Hernández el 25 de octubre, anunció la alcaldesa Carmen Meléndez.

El Estadio Monumental será el epicentro de la canonización de José Gregorio Hernández.

Meléndez recordó que las celebraciones comenzarán el 19 de octubre en el Vaticano con la canonización del beato. Una semana después, la capital venezolana acogerá el homenaje central en el Monumental, en Coche, lugar que según dijo resalta la magnitud y el alcance nacional de la fecha.

La alcaldesa adelantó que el 26 de octubre, día del natalicio del médico de los pobres, se ampliarán las actividades a todo el país. Cada estado organizará actos propios para rendir tributo a la figura de José Gregorio Hernández.

La Iglesia católica en Venezuela ha elaborado una agenda para acompañar la canonización del médico trujillano.

La Diócesis de Trujillo anunció actos desde el 19 de octubre hasta el primero de noviembre, que incluirán la transmisión en vivo de la ceremonia desde Isnotú -pueblo natal de José Gregorio Hernández-, peregrinaciones desde todo el estado, misas solemnes, simposios y conferencias sobre su vida y legado, así como eventos culturales y sociales.

